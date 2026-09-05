Buscan a 5.700 trabajadores de la construcción y pagan sueldos de hasta 6.500 euros en un país europeo

Noruega se convirtió en uno de los lugares más buscados por quienes quieren trabajar en construcción, gracias a una falta histórica de mano de obra calificada. La Oficina Central de Estadística de Noruega (SSB) reportó que hay 5.700 vacantes disponibles, donde los salarios para los puestos más especializados pueden alcanzar hasta 6.500 euros brutos mensuales.

{{{htmlAmp}}}

El déficit laboral incluye una amplia gama de oficios: desde albañiles, carpinteros y encofradores, hasta electricistas, fontaneros y soldadores. También hay gran demanda de especialistas en mantenimiento industrial y marítimo. Este desajuste se explica por el recambio generacional, el impulso en proyectos de infraestructura y la apuesta por construcciones sostenibles y la rehabilitación de edificios.

En Noruega, los salarios mínimos en construcción están regulados por convenio y varían según la experiencia y la especialidad. Un peón sin experiencia puede ganar alrededor de 240 coronas noruegas por hora, lo que equivale a entre 3.600 y 3.800 euros brutos al mes. Con experiencia, el sueldo sube a un rango de 3.800 a 4.100 euros mensuales.

Para trabajadores calificados como albañiles y carpinteros, los salarios oscilan entre 4.200 y 4.800 euros brutos al mes. Electricistas, que deben cumplir requisitos específicos de homologación, pueden llegar a percibir entre 4.400 y 5.100 euros. En cargos de mayor responsabilidad, como encargados de obra o soldadores especialistas, los sueldos pueden alcanzar los 5.200 a 6.500 euros o incluso más.

Las horas extras tienen un recargo mínimo del 40%, y muchas empresas se encargan de cubrir gastos de viaje, alojamiento y manutención cuando el trabajo implica desplazamientos. Esto hace que la propuesta laboral sea aún más atractiva para quienes buscan estabilidad y buen salario.

Las claves para ir a trabajar en el sector de la construcción en Noruega

Aunque Noruega no forma parte de la Unión Europea, sí integra el Espacio Económico Europeo (EEE), lo que permite a personas con ciudadanía española trabajar allí sin necesidad de visado laboral. Sin embargo, es obligatorio realizar trámites administrativos como registrarse ante las autoridades y obtener la HMS-kort, una tarjeta necesaria para trabajar en obras.

Los profesionales de la constucción calificados pueden superar los 4.000 euros brutos mensuales en Noruega.

El idioma juega un rol fundamental. En algunos proyectos internacionales se puede comenzar a trabajar solo con inglés, pero dominar el noruego es clave para acceder a empleos más estables y con mejores condiciones laborales.

Por otro lado, el costo de vida en Noruega es alto. Alquilar una habitación o un pequeño departamento puede costar entre 600 y 1.100 euros mensuales, y los gastos diarios también son elevados. Además, los trabajadores extranjeros deben considerar la carga impositiva, aunque existe un sistema simplificado de retención fiscal (PAYE) para quienes cumplen ciertos requisitos.

Las ofertas laborales se pueden encontrar en portales oficiales como NAV y la red europea EURES, que cuentan con miles de vacantes para profesionales de la construcción y oficios técnicos. Según estimaciones del sector, a mediano plazo harán falta entre 10.000 y 15.000 nuevos profesionales para cubrir la demanda.

Para un albañil español con experiencia, Noruega representa una oportunidad única para duplicar o triplicar su salario habitual. Los profesionales calificados pueden superar los 4.000 euros brutos mensuales, y en los puestos más especializados los sueldos llegan a los 6.500 euros, lejos de los valores habituales en España.