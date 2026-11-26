Entre los múltiples destinos de la provincia de Buenos Aires para hacer una escapada, hay uno que se destaca: San Andrés de Giles. El pueblo bonaerense celebrará sus 220 años con el festival "Esperando el 30" donde habrá música en vivo, danza, gastronomía y feria de artesanos con entrada totalmente gratis.

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Así será "Esperando el 30": el festival que celebra el aniversario de San Andrés de Giles

El festival se realizará el domingo 29 de noviembre, desde las 16, en el Parque Municipal de San Andrés de Giles, ubicado en la intersección de avenida Scully e Italia. El lunes continuarán los festejos con un acto y un desfile cívico. La propuesta puede ser la excusa perfecta para una escapada y combinarse una salida durante el día con una tarde de espectáculos en vivo.

Los artistas confirmados son los siguientes:

Orquesta Kaluqueña

El Cuarto Soda

Adrián Maggi

Tita Print

Los Romero

Divergentes

Stefy Rodríguez

Santino Galván

Gisela Cazalá

Killer & Enecé

Es lo que fue

Grupos de danza:

Compañía Municipal Camino Real

Stance Move

Las Bailaloras

Semillitas del Folklore

Ritmos de mi Tierra

Además de las presentaciones artísticas, habrá opciones gastronómicas, la cantina principal estará a cargo de la Cooperadora del Hospital San Andrés, por lo que quienes se acerquen también podrán colaborar con la institución al consumir en ese espacio.

Los festejos por el aniversario continuarán el lunes 30, con un acto protocolar a las 8:30 hs en la Plaza San Martín. Después, a las 9:30, está previsto el desfile cívico e institucional frente al Palacio Municipal. Quienes quieran participar de ambas jornadas pueden planificar la visita para la tarde y noche del domingo y regresar al centro de la ciudad a la mañana siguiente.

Cómo llegar a San Andrés de Giles desde la Ciudad de Buenos Aires

San Andrés de Giles está a unos 108 km por ruta desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay varias formas de llegar, la más rápida y fácil es en auto:

En auto (toma cerca de 1 hora y 50 minutos)

Salí de CABA hacia el Acceso Oeste: tomá las vías rápidas o avenidas hacia el oeste porteño (como Av. 25 de Mayo o Av. Juan B. Justo) para empalmar con la Autopista Acceso Oeste (RN7) en dirección a Luján.

Avanzá por el Acceso Oeste: seguí por la autopista atravesando el Gran Buenos Aires oeste hasta las inmediaciones de la ciudad de Luján.

Mantenete sobre la RN7 en dirección hacia San Andrés de Giles y Carmen de Areco hasta llegar al acceso de la ciudad.

Transporte público