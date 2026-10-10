Escuchar tangos a la vera del río: el plan de domingo para disfrutar del sol en el barrio de la Boca

El Teatro de la Ribera, en el barrio porteño de La Boca, será sede de un ciclo de conciertos gratuitos para disfrutar de la música rioplatense y latinoamericana. La propuesta comenzó el viernes 9 de octubre y tendrá su cierre este domingo 11, con una presentación dedicada al folclore regional y un repertorio vocal e instrumental.

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La programación consiste en tres conciertos dedicados a distintas expresiones de la música popular. Las presentaciones se realizan en el teatro ubicado en la avenida Don Pedro de Mendoza 1821, a pocos metros del Riachuelo y Caminito. Se trata de un plan con entrada libre y gratuita, ideal para disfrutar en familia.

El Teatro de la Ribera da un ciclo de conciertos dedicado a las músicas populares este fin de semana.

Qué conciertos habrá este fin de semana en La Boca

El ciclo comenzó el viernes 9 de octubre a las 15 con la presentación de la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce. Se trata de un proyecto pedagógico que busca preservar la tradición del género a través de la transmisión oral y el encuentro entre nuevos talentos y maestros consagrados.

La programación continuará este sábado 10, a las 17 horas, con el Ensamble de Tango del Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla. La agrupación ofrecerá un recorrido instrumental dedicado a las obras y los legados de Julián Plaza y Astor Piazzolla, dos figuras fundamentales para la historia y la evolución del tango argentino.

El cierre será este domingo 11 de octubre a las 17 horas con la participación del Ensamble de Música Latinoamericana, también perteneciente al Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla. En esta oportunidad, el conjunto interpretará un repertorio vocal e instrumental enfocado en el folclore regional, con diferentes expresiones de la música latinoamericana.

La idea del ciclo es disfrutar de tres jornadas a pura música y acercarse a distintos géneros y tradiciones musicales, con artistas y agrupaciones vinculados con la formación y la difusión de la música popular. Para quienes se quieran acercar, la última fecha tendrá lugar en el Teatro de la Ribera, ubicado en la avenida Don Pedro de Mendoza 1821, en La Boca. El concierto del domingo comenzará a las 17 horas y, al igual que el resto de las presentaciones del ciclo, será gratuito. Para más información sobre la cartelera se puede visitar el sitio web y redes sociales del teatro.