25 maestros parrilleros en un mismo lugar: llega el festival para los amantes del asado

Este fin de semana largo llega al barrio de Palermo un festival pensado para los amantes de la carne: Meat & Fire. En su primera edición, el evento tomará lugar del sábado 10 al lunes 12 de octubre en el Hipódromo de Palermo. A lo largo de las tres jornadas cocinarán 25 maestros de la parrilla de distintas partes del mundo.

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Quienes se acerquen van a poder disfrutar de un recorrido por la gastronomía del fuego en todas sus tradiciones: el asado rioplatense, la braceria italiana, la parrilla vasca, el churrasco brasileño y las técnicas de brasa de distintas culturas. De esta manera, a lo largo del fin de semana largo habrá degustaciones, masterclasses y actividades para toda la familia.

Llega el festival Meat & Fire al Hipódromo de Palermo.

En lo que respecta a los maestros parrilleros, dirán presente Pablo Rivero de Don Julio y Juan Gaffuri de Elena, dos de los restaurantes más reconocidos de Buenos Aires, junto a Germán Sitz de La Carnicería, Vic Achával de Manso y Sebastián Cardamoni de Fogón Asado como representantes locales de primer nivel. Asimismo, desde el exterior llegan Vincenzo Cugliari de Trattoria Dall'Oste de Florencia, Pasquale Maravita de La Baita Braceria de Nápoles, Hideki Matsuhisa de Koy Shunka de Barcelona, Pedro Nunes de São Paulo y Sdan Hinestroza de La Casa Humo Grill de Medellín, entre otros.

Cuánto cuestan las entradas y cómo comprarlas

En cuanto a las entradas tienen un valor desde $15.000 hasta $90.000 dependiendo de la experiencia elegida y se compran a través de Tickit. Sin embargo, todas incluyen el acceso al festival, una copa de vidrio de Meat & Fire y la programación de parrillas en acción, demostraciones gastronómicas, la posibilidad de escuchar música en vivo, compartir con los artesanos y asistir a las charlas.

Las opciones para asistir los tres días del festival van desde el Abono 3 Días a $30.000 (acceso ilimitado y copa de cristal), hasta el Master of Fire por $90.000, que suma 90 Meatcoins equivalentes a $90.000 en consumiciones. Para grupos, la opción Abono 3 Días Friends on Fire (4x3) cuesta $90.000 e incluye acceso y copas para 4 personas durante todo el evento.

Para concurrir una sola jornada (sábado 10, domingo 11 o lunes 12 de octubre), la Entrada General sale $15.000 por día con copa de regalo. Si se quiere incluir consumo, el Foodie Pass cuesta $35.000 por día e incluye la entrada, la copa y 30 Meatcoins ($30.000 consumibles). Finalmente, la promo Friends on Fire 4x3 por Día vale $45.000 para cualquiera de las tres jornadas e incluye el pase diario y las copas de cristal para 4 personas.