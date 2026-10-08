Un sábado a puro rock nacional: la Banda Sinfónica toca Charly, Cerati, Fito, Gieco y Spinetta

Con Ángela Navarro y el baterista Luis Alberto Ceravolo como artistas invitados, la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires tocará clásicos del rock nacional este sábado 10 de octubre por la noche. A partir de las 20 horas y con entrada libre y gratuita, los músicos bajo la dirección de Carlos David Jaimes interpretarán canciones de Charly García, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, León Gieco y Gustavo Cerati.

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Con arreglos para banda sinfónica de Fabio Zurita y Eliel Garbieri, el repertorio recorre distintas etapas y estilos del rock argentino, con canciones que marcaron generaciones como Barro tal vez, Cactus, Yo vengo a ofrecer mi corazón, En la ciudad de la furia, Los Salieris de Charly e Inconsciente colectivo, entre otras.

Este sábado por la noche la Banda Sinfónica de la Ciudad tocará clásicos del rock nacional.

Ángela Navarro es cantante, intérprete y compositora de Berazategui, provincia de Buenos Aires. Por su parte, Luis Alberto Ceravolo es baterista, compositor, arreglador, productor y docente argentino. Mientras que Carlos David Jaimes estudió música en la Universidad Nacional de las Artes y se formó en dirección orquestal con Mario Benzecry y Carlos Calleja.

En lo que respecta a la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, fue creada por el maestro italiano Antonio Malvagni para conmemorar el Centenario de la Revolución de Mayo en 1910. A lo largo de su historia, ha sido dirigida por destacados maestros nacionales e internacionales como Rafael Del Giudice, Domingo Calabró, Reinaldo Zamboni, Mariano Drago, José María Castro, Pascual Grisolía, Mario De Rose, Bernardo Teruggi, Gustavo Fontana, José Luis Cladera, Lito Valle y Mario Perusso. En la actualidad, sus directores son los maestros Carlos David Jaimes y Nicolás Kapustiansky.

Dónde queda la Usina del Arte y cómo llegar

La Usina del Arte se encuentra ubicada en la calle Agustín R. Caffarena 1 (esquina Av. Pedro de Mendoza), dentro del barrio de La Boca, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de uno de los centros culturales más emblemáticos de la ciudad, que funciona en el edificio de una antigua usina eléctrica de principios del siglo XX.

Para llegar en transporte público se puede tomar varias líneas de colectivo que tienen parada cerca de la Usina, como las líneas 8, 20, 29, 33, 53, 64, 86, 129, 130, 152 y 168. También se puede ir en subte hasta la estación San Juan o Constitución de la Línea C y continuar desde allí en colectivo o mismo caminando.

En caso de ir en auto, se accede por la Autopista 25 de Mayo o la Autopista Buenos Aires - La Plata, saliendo en las bajadas hacia la zona de La Boca / Puerto Madero y continuando por la Avenida Pedro de Mendoza hasta la intersección con la calle Caffarena.