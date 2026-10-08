Vuelven Los Redondos: cómo es la nueva experiencia que recupera material inédito de la banda.

Los Redondos vuelven a sonar con una propuesta que promete convertirse en un verdadero viaje para los fanáticos del rock argentino. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota es la primera banda argentina elegida para formar parte de “Estaciones”, la nueva experiencia musical de YouTube, que busca transformar la manera de recorrer la obra de grandes artistas.

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La propuesta comenzó a desplegarse a nivel internacional con estaciones dedicadas a figuras y bandas como The Beatles, The Rolling Stones, Oasis, Metallica y Gorillaz, y ahora incorpora por primera vez a un grupo argentino. Desde el 28 de septiembre, la estación dedicada a Los Redondos permite recorrer distintos momentos de su discografía y suma contenidos audiovisuales especialmente preparados para la plataforma.

La gran novedad para los ricoteros está en el acceso a grabaciones inéditas en vivo, un material particularmente valioso teniendo en cuenta que la banda no volvió a reunirse después de su separación y que buena parte de su historia en los escenarios quedó registrada durante décadas en grabaciones que circularon entre seguidores.

La propuesta también incluye animaciones, letras y diferentes contenidos vinculados con las canciones, construyendo una experiencia que va más allá de una playlist convencional. El objetivo es que el usuario pueda permanecer dentro de una suerte de recorrido permanente por el universo musical de cada artista.

Los Redondos, otra vez presentes en YouTube

La llegada de la banda a esta experiencia se produce en un momento particularmente significativo para su historia. El Indio Solari murió el 5 de junio de 2026 a los 77 años, después de años de mantenerse alejado de los escenarios. La noticia provocó una enorme reacción entre sus seguidores y volvió a poner en primer plano el legado de Los Redondos.

La banda, nacida en La Plata en 1976, se convirtió en uno de los fenómenos más importantes de la historia del rock argentino. Su recorrido estuvo marcado por una fuerte independencia artística y por una relación particular con su público, que terminó construyendo alrededor de sus recitales una identidad propia.

Los Redondos vuelven a sonar con una propuesta que promete convertirse en un verdadero viaje para los fanáticos del rock argentino.

A lo largo de su trayectoria, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota publicó diez discos de estudio, entre ellos Gulp!, Oktubre, Un baión para el ojo idiota, ¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado, La mosca y la sopa, Lobo suelto, cordero atado, Luzbelito, Último bondi a Finisterre y Momo Sampler. La Fundación Konex también destaca los récords de convocatoria que alcanzaron durante los 90 y comienzos de los 2000.

Su último show fue en River Plate, en abril de 2000, con alrededor de 140.000 personas entre las dos fechas. Luego, la relación entre Solari y Skay Beilinson se quebró y el grupo dejó de presentarse en vivo. Ahora, más de dos décadas después de aquel último capítulo, la música de Los Redondos encuentra una nueva manera de regresar al centro de la escena.

Una experiencia que recupera el archivo ricotero

La propuesta también se apoya en el trabajo de preservación y puesta en valor del catálogo que realiza El Ojo Blindado, responsable de la producción y distribución de los contenidos oficiales de Patricio Rey Discos. En el canal oficial de YouTube de la banda ya pueden encontrarse recorridos por su discografía completa, con producciones que incluyen discos históricos como Oktubre.

De hecho, el canal oficial publicó recientemente una selección de temas que recorre prácticamente toda la discografía de Los Redondos, desde Gulp! hasta Momo Sampler, confirmando la creciente presencia del catálogo de la banda dentro de las plataformas digitales. Y la experiencia argentina de “Estaciones” no terminaría con Los Redondos: La Renga, Divididos y Ciro y Los Persas aparecen entre los próximos artistas nacionales que se sumarían a la propuesta.