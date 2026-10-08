Comer queso sin parar durante dos días en un pueblito colonial: el plan lejos de la Ciudad

Este fin de semana del 10 y 11 de octubre llega a Los Toldos el Festival del Queso, un evento que celebra la tradición gastronómica local. Esta localidad bonaerense recibió una ola inmigratoria suiza y holandesa a mediados del siglo XX y con ella la receta del queso gouda, que se convirtió en todo un patrimonio gastronómico de la región.

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Así, a lo largo de dos jornadas, quienes se acerquen van a poder recorrer la "Ruta del Queso", con productores locales e invitados que ofrecen degustaciones y venta directa de quesos artesanales, embutidos y chacinados. Asimismo, durante el fin de semana se va a poder disfrutar de charlas sobre elaboración de lácteos, clases de cocina, shows en vivo, que incluyen la la presentación de la orquesta Escuela de Música, baile y actividades para toda la familia.

Este fin de semana llega el Festival del Queso a Los Toldos.

En lo que respecta a la programación, durante el día sábado los locales y turistas podrán presenciar un espectáculo musical con Nelson Manqui. Por su parte, el día domingo tomará lugar la Carrera del Queso y la Misa Criolla. La jornada concluirá con los shows de Lucas Geravi y La Sasasa.

De esta manera, quienes busquen planificar una escapada este fin de semana, tienen la posibilidad de visitar un pueblo colonial, alejarse de la Ciudad y disfrutar de dos días a pura gastronomía, música y actividades para toda la familia.

Dónde queda Los Toldos y cómo llegar

Los Toldos es la ciudad cabecera del partido de General Viamonte, ubicada en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 300 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Junín.

Para llegar en auto desde la Ciudad de Buenos Aires hay que tomar la Ruta Nacional 7 hasta las cercanías de Junín y luego desviarse por la Ruta Provincial 65 hacia el sur hasta el acceso a la ciudad, o bien combinar Ruta Nacional 5 hasta Nueve de Julio y conectar posteriormente por la RP 65. No se trata de una escapada corta, sino que es un viaje que puede llevar unas cuatro horas de ida y de vuelta, por lo que se recomienda planificar una estadía de al menos una noche.