Queda a menos de 30 minutos de CABA y este fin de semana celebra el Festival de Berenjenas en Escabeche

Este fin de semana el partido de San Fernando se prepara para celebrar la Fiesta de Berenjenas en Escabeche. Se trata de la 11° edición que tendrá lugar este domingo 4 de octubre, entre las 11 y 17 horas, en la Sociedad de Fomento María Isabel, en el barrio de Virreyes.

{{{htmlAmp}}}

Se trata de una celebración lúdica en la que se invita al público a probar las mejores berenjenas en escabeche de zona norte. En este sentido, compiten vecinos de Tigre, San Fernando, Vicente López, San Isidro, Escobar y San Martín. "El espíritu del festival es el encuentro y la celebración de la comida casera. Cada año confirmamos que la creatividad y los sabores son inagotables", comentan desde la organización.

Este fin de semana llega el Festival de Berenjenas en Escabeche.

Siguiendo esta línea, más de 500 recetas y 220 jurados pasaron ya por el festival, que tuvo su primera edición en el 2014. Además del plan gastronómico, habrá música en vivo, juegos, una feria con productos locales y sorteos para toda la familia. Se trata de una buena oportunidad para hacer un plan distinto durante el fin de semana, sin alejarse demasiado de la ciudad.

En lo que respecta al ganador, los tres frascos de berenjena en escabeche más votados se consagrarán como los mejores y tendrán como premio una canasta con productos regionales, mientras que el campeón se alzará con el trofeo a la mejor berenjena en escabeche de zona norte.

Dónde queda la Sociedad de Fomento María Isabel y cómo llegar

La Sociedad de Fomento María Isabel, conocida popularmente como Club María Isabel, queda en la calle Suipacha 1833, en el partido de San Fernando, al norte del Gran Buenos Aires. Para llegar al lugar y disfrutar de la Fiesta de Berenjenas en Escabeche desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo mejor es ir por la Autopista Pascual Palazzo (Acceso Norte / RN9) con desvío hacia el Ramal Tigre, desde donde se conecta con los accesos locales hacia la calle Suipacha. Además, quienes vayan en transporte público, la alternativa más directa es tomar el Ferrocarril Mitre (ramal Retiro - Tigre) hasta la estación Virreyes o San Fernando, completando el tramo final con los colectivos 203, 365 o 371.