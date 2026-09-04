Esconde un árbol de Gernika con más de 100 años de antigüedad y se puede visitar completamente gratis

En pleno barrio porteño de Monserrat, hay un edificio que combina historia, arquitectura e identidad cultural. Se trata del Centro Vasco Laurak Bat que entre sus paredes tiene un patrimonio poco conocido: un roble centenario que desciende directamente del célebre Árbol de Gernika. Lo mejor es que puede conocerse completamente gratis y con una visita guiada.

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Un edificio con casi 150 años de historia que podés visitar gratis

El Centro Vasco Laurak Bat fue fundado en 1877 por un grupo de doce jóvenes inmigrantes vascos que llegaron a Buenos Aires en busca de nuevas oportunidades. Con el correr de las décadas, el edificio se consolidó como un punto de encuentro para la comunidad vasca en Argentina y en 1939 inauguró la sede que puede visitarse en la actualidad. Su relevancia histórica y cultural llevó a que en 2015 fuera declarado Bien de Interés Histórico Nacional.

Una de las grandes joyas del edificio es el roble plantado en 1906, que constituye una parte directa del milenario Árbol de Gernika. El ejemplar no solo tiene un valor botánico por su antigüedad, sino también por su fuerte significado simbólico, ya que representa la continuidad de una tradición que las comunidades vascas mantienen viva en distintas partes del mundo.

Cómo se puede visitar el centro vasco y conocer el histórico árbol

El histórico edificio, ubicado sobre la Av. Belgrano 1144, se puede conocer con una visita guiada totalmente gratis. Solamente hay que inscribirse previamente en la página oficial del lugar. Se trata de una oportunidad única para transportarse un fin de semana a un pedazo de Europa sin necesidad de salir de la ciudad de Buenos Aires. Además, el edificio está abierto de lunes a sábados de 10 a 20 horas y dentro de el funciona el restaurante Haritz.

Durante el recorrido, los visitantes pueden conocer también otros rincones singulares del edificio, como una cancha de pelota paleta, deporte tradicional vasco, y un sillón presidencial tallado con la madera del primer retoño de roble que existió en el predio.