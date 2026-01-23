Parece el Sahara pero es Buenos Aires: el inmenso médano que se distingue entre las escapadas.

Buenos Aires es una de las provincias más atractivas de la Argentina, en gran parte por la Costa Atlántica. Y si de esta última hablamos, no se puede dejar de mencionar a Pinamar.

Esta localidad no solo cuenta con unas hermosas playas rodeadas de bosque y una vida cultural y comercial vibrante, sino que, además, tiene una atracción que parece salida del desierto de Sahara: su inmenso médano, ideal para una escapada.

En este sentido, desde Turismo Provincia afirman: "El rasgo más distintivo de este sitio es su singular geografía, donde los bosques de pinos y eucaliptos se asientan sobre imponentes médanos costeros. Este paisaje es el resultado de un arduo trabajo de forestación que logró transformar dunas móviles en un ecosistema estable y lleno de vida", y suman: "Uno de los principales atractivos turísticos es la zona de La Frontera: con dunas imponentes que pueden alcanzar los 70 metros de altura, como el famoso "médano de las nubes", epicentro para quienes buscan adrenalina al máximo".

El médano de Pinamar, conocido como "médano de las nubes", no solo es impactante a la vista, sino que resulta particularmente atractivo para aquellos viajeros a los que les apasiona la aventura: "El sandboard, una emocionante alternativa al surf sobre la arena, y las travesías en vehículos 4x4 y cuatriciclos para explorar y alcanzar vistas panorámicas del océano son muy habituales los fines de semana y en temporada", indican desde el mencionado ente gubernamental.

Pinamar: una localidad costera con historia

No hace falta aclarar por qué Pinamar es una localidad costera con historia, de todas maneras, una de las perlas que la configuran como tal fue la visita del mismísimo Antoine de Saint-Exupéry, autor de El Principito. "Pinamar, un destino turístico por excelencia en la Costa Atlántica argentina, se distingue por su ambiente elegante y su profunda conexión con la naturaleza. Ubicada a orillas del mar, la ciudad se consolidó como balneario de alto nivel con servicios destacados para estadías de lujo. En uno de sus hoteles se hospedó Antoine de Saint-Exupéry, autor de El Principito, en una habitación que sigue intacta y donde dejó rastros de su paso", relatan desde Turismo Provincia.

"En una esquina mítica de Ostende emerge el Viejo Hotel. Único en la costa atlántica, a metros del mar y en tierras de médanos infinitos. Historia, cultura y un especial trato a sus huéspedes mantienen la vigencia de un hotel fiel a sus orígenes y con una mirada permanente hacia el futuro. Antoine de Saint-Exupéry, autor de El Principito, se hospedó en el mismo hotel, en una habitación que aún se conserva como entonces", profundizan desde el sitio web. En concreto, hacer una escapada a Pinamar es viajar a uno de los puntos neurálgicos de la Costa Atlántica, donde la cultura, la historia y la naturaleza confluyen.