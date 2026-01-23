Máxima preocupación por Bastián: no puede respirar por si mismo y lo tienen que volver a operar

Bastian Jeréz, el niño de 8 años que resultó gravemente herido tras un accidente automovilístico en los médanos de Pinamar, continúa en la terapia intensiva del Hospital provincial Materno Infantil Victorio Tetamanti de Mar del Plata, con pronóstico reservado.

El 12 de enero Bastián paseaba con su familia en un vehículo UTV por las dunas de La Frontera y una camioneta Amarok los impactó de frente. El niño no llevaba el cinturón de seguridad puesto y debió ser inmediatamente socorrido.

El equipo de médicos tratante del Materno Infantil marplatense le realizará en breve una traqueotomía, con el objetivo de asegurar una vía respiratoria estable. Con esta intervención, ya son más de 6 las que debió transcurrir el menor de edad.

El último parte médico de Bastián

El Materno Infantil informó que Bastián Jeréz “continúa bajo estricto control médico, pronóstico reservado e internado en la unidad de terapia intensiva”. Por su parte, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires difundió un informe en el cual se detalló que el menor presenta “lesiones cerebrales y cervicales severas”.

Las sospechas sobre los posibles daños cerebrales surgieron cuando el equipo tratante intentó retirar el respirador al niño para evaluar si podía hacerlo por sus propios medios. Sin embargo, Bastian no logró respirar de manera espontánea y ello despertó preocupación.

A raíz de los hechos, los médicos que están asistiendo permanentemente al menor debieron reanudar la asistencia respiratoria y disponer de una traqueotomía para lograr una vía aérea más estable.

Qué es una traqueotomía y para qué sirve

La traqueotomía es un procedimiento quirúrgico que crea una abertura en el cuello hasta la tráquea para establecer una vía respiratoria segura. Por lo general se hace con una cánula plástica y en pacientes que presentan vías obstruidas o aquellos que requieren ventilación mecánica prolongada.

Es un procedimiento que puede ser temporal o permanente. Se hace con una incisión quirúrgica para abrir paso entre los anillos cartilaginosos duros que conforman la pared externa de la tráquea. Después, el cirujano a cargo crea la abertura adentro de la tráquea e introduce la cánula para lograr la traqueotomía.

Aunque es un procedimiento seguro, tiene sus posibles complicaciones. Pueden presentarse hemorragias, infecciones, daño en la tiroides o bloqueo de la cánula por mucosidad. La traqueotomía también afecta el habla y la comunicación del paciente, aunque muchos pacientes que utilizan la cánula de manera permanente aprenden a comunicarse con terapia y práctica.