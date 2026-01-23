Bajo la modalidad "Free Tour" (en español, "Tour Libre"), no se establece un precio fijo.

Declarado Sitio de Interés Cultural en 2024 por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y con más de 200 años de historia, el Cementerio Británico se erige esta temporada de verano como una de las opciones turísticas ideales por descubrir en suelo porteño.

Nacido como un proyecto impulsado por comerciantes ingleses para concretar la inhumación de ciudadanos que no eran católicos, su primera ubicación fue sobre la calle Juncal, lindando con la Iglesia del Socorro. En 1833 fue trasladado a la calle Victoria (hoy Hipólito Yrigoyen entre Pasco y Pichincha), hasta 1892, actualmente Plaza 1.º de Mayo.

La historia del Cementerio Británico, una de las joyas arquitectónicas de la Ciudad de Buenos Aires

El Cementerio Británico de Buenos Aires nació como respuesta a un problema central para las comunidades no católicas durante el siglo XIX: la dificultad e incluso la prohibición de ser enterrados en los antiguos camposantos católicos.

Con la llegada creciente de británicos, norteamericanos y alemanes (impulsada por el comercio, la navegación y vínculos diplomáticos tras la Revolución de Mayo, se abrió paso un clima más liberal que permitió organizar enterratorios propios.

El primer antecedente fue el cementerio protestante del Socorro, impulsado por comerciantes ingleses en 1820 y concretado en 1821, como una solución autónoma, sin tutela de la Iglesia Católica. Más tarde, en 1833, se inauguró un segundo cementerio protestante en la ciudad, conocido como Victoria, que albergó secciones para británicos, alemanes y estadounidenses, administradas en coordinación y visto como un cementerio “protestante” común.

Con el crecimiento urbano y las exigencias sanitarias, Victoria debió clausurarse y trasladarse hacia el área de Chacarita, donde se organizó el llamado Cementerio de Disidentes. En 1915 se formalizó la separación entre las administraciones británica y alemana, consolidando el actual Cementerio Británico, con elementos históricos trasladados, como su característico muro de lápidas.

¿Cómo y dónde reservar lugar para hacer la visita guiada nocturna al Cementerio Británico?

El historiador, especializado en la preservación del patrimonio argentino y conductor de “Buenos Aires Mágica”, Eduardo Lazzari, ofrece imperdibles visitas guiadas nocturnas en el Cementerio Británico.

Calificado como una experiencia diferente e inolvidable, los cupos para la próxima travesía de 2 horas del viernes 27 de febrero se encuentran disponibles en el formulario oficial INSCRIPCIÓN VISITA GUIADA NOCTURNA AL CEMENTERIO BRITANICO.

Bajo la modalidad "Free Tour" (en español, "Tour Libre"), no se establece un precio fijo, sino que los participantes tendrán la libertad de valorar la experiencia para luego ofrecer un valor, según su grado de satisfacción.

Ante cualquier duda, consulta o inconveniente con el formulario, los interesados pueden comunicarse a cursosdehistoria@eduardolazzari.com.ar o a +54 9 11 5149-2271.