Escapada con sabor criollo: dónde probar asado y galletas que son emblema argentino

El evento tiene como epicentro el asado y las galletas.

A solo unas horas de Capital Federal, se encuentra un destino que se ha vuelto un emblema de la tradición culinaria: la zona alberga eventos donde el asado es un se destacan al presentar galletas artesanales que cuentan historias. Durante estos encuentros se realizan degustaciones de carnes asadas mientras las panaderías exhiben sus galletas, un combo que viene atrayendo visitantes a lo largo del año y se convirtió en una escapada perfecta para disfrutar de un fin de semana.

El evento cerca de Capital Federal que es ideal para una escapada

La Fiesta Provincial del Asado y la Galleta vuelve a convertir a Gualeguay, Entre Ríos, en punto de encuentro para amantes de la cocina criolla: se celebra cada noviembre en la costanera de la ciudad y este año la organización confirmó fechas oficiales para el evento, que combina concursos culinarios, música y feria de emprendedores.

La convocatoria tiene raíces locales y busca poner en valor dos productos que definen parte de la identidad regional: por un lado el ritual del asado; por el otro, la galleta gualeya, una elaboración tradicional de panadería con historia propia en la zona. El festejo funciona también como una competencia: se elige al “Mejor Asado” y a la “Mejor Galleta”, distinciones que atraen cocineros, clubes de campo y panaderos de toda la provincia.

Durante la jornada, la agenda suele ser amplia: cantinas de clubes locales cocinan a la vista, hay stands de productores y emprendedores, espectáculos musicales en escenarios montados sobre la costanera y actividades para la familia, desde ferias artesanales hasta propuestas culturales y shows en vivo que convierten el predio en una gran fiesta popular. En ediciones pasadas la entrada fue libre y gratuita, y la programación incluyó artistas locales y DJs, además de jurados especializados para las competencias gastronómicas.

El epicentro de la celebración es la Costanera Sur de Gualeguay, espacio que se transforma durante el fin de semana en un paseo al aire libre con puestos gastronómicos, parrillas y sectores de degustación. La Municipalidad y la Secretaría de Turismo local son las encargadas de la organización y suelen publicar con antelación bases para inscripciones (participantes, jurados y puestos comerciales). Conviene revisar las redes oficiales para inscribirse o conocer el detalle de la grilla artística.

Dónde queda Gualeguay, la ciudad de Entre Ríos donde se celebra la Fiesta Provincial del Asado y la Galleta

Para quienes viajan desde la Ciudad de Buenos Aires, Gualeguay está a poco más de 230 km demora alrededor de 3 horas y media. Se puede ir por Ruta Nacional 9 hasta Zárate, cruzar el Puente Zárate–Brazo Largo y luego tomar la Ruta Nacional 12 hasta el acceso a Gualeguay.