Escapada a París sin salir de CABA: la feria que trae lo mejor de la gastronomía francesa.

La gastronomía francesa es una de las más aclamadas en el mundo debido a su fusión de sabores y texturas. Sin embargo, la posibilidad de probarla en Francia es complicado de pensar para muchas personas, por eso, esta "escapada" a París sin salir de CABA es perfecta para quienes quieran pasar un fin de semana diferente con una cultura diferente.

El 20 y 21 de septiembre, la Ciudad de Buenos Aires se prepara para albergar una nueva edición de la Feria Francesa, el evento que reúne lo mejor de la cultura y la gastronomía gala. La cita será en Plaza Cataluña (frente a la Embajada de Francia, en Cerrito y Arroyo) de 11:00 a 18:30, con entrada libre y gratuita.

En esta oportunidad, Lucullus, Asociación Gastronómica Francesa en Argentina, invita a dar la bienvenida a la primavera en la Feria que ya es un éxito dentro de la agenda cultural de Buenos Aires En esta edición se podrá visitar la embajada de Francia, con reserva previa, en el marco de las “Jornadas Europeas del Patrimonio”.

La programación también incluirá dos clases magistrales abiertas y gratuitas de gastronomía y una de skincare: el sábado 20 a las 13:00 h, la Chef Julia Debicki brindará una masterclass de macarons auspiciada por Milkaut; el domingo 21 a las 13:00 hs, el Chef Jérôme Mathé dictará su clase de paté y mousse de poisson, también auspiciado por Milkaut. Ese mismo día, en horario a confirmar, la cosmiatra Belén Garrido ofrecerá una masterclass sobre cómo hallar la rutina ideal, auspiciada por L’Oréal Paris.

Qué oferta gastronómica habrá en la Feria Francesa

La Feria Francesa acompaña al evento con una combinación de sabores y música francesa en un entorno único. Durante el fin de semana, más de 35 stands ofrecerán especialidades típicas de la gastronomía francesa, como crêpes, quiches, croissants, baguettes, macarons, éclairs y quesos, para disfrutar al aire libre, en un entorno festivo y familiar.

La propuesta se completa con música en vivo, actividades culturales para todas las edades y Masterclass de cocina. La Embajada de Francia abrirá sus puertas al público, en lo que constituirá una de las actividades más esperadas del año. Organizada por Lucullus, asociación sin fines de lucro fundada en 2010, la Feria tiene como objetivo promover el savoir-faire galo a través de experiencias gastronómicas abiertas al público. La entidad nuclea una red de chefs, cocineros, profesionales franceses y productores francófonos radicados en Argentina, y trabaja para difundir la riqueza de esta tradición culinaria en el país.

Los stands confirmados que participarán en esta edición son: Un, dos crêpes, Alliance/ Arc en ciel, Cheese Market, Choux Eclairs, Cinna Roll, Cocu, Compañía de Chocolate, Darton, Essen, Fermier, French Cookie, Gontran Cherrier, Jérôme Mathé, Jimena Fuster, Kakawa, L'Epi, Laban, Las Dinas, Le Troquet de Henry, Les Croquants, Lucullus, Mauricio Asta, Morris Mousse, Merci, Milkaut, Raclette, Topinambour, Toro Azul y Uria Raclette.