Es la ciudad más antigua de la provincia de Buenos Aires con una fuerte identidad cultural: la escapada ideal

La escapada ideal para pasar un fin de semana en la provincia de Buenos Aires.

A orillas del río Paraná, la ciudad de Baradero se presenta como una de las escapadas más atractivas a solo dos horas de la Ciudad de Buenos Aires. Reconocida como la “ciudad más antigua de la provincia”, combina paisajes naturales, historia y una fuerte identidad cultural. Entre sus propuestas turísticas destacan la pesca deportiva, sus playas ribereñas y el tradicional Festival Nacional de Música Popular y Rock en Baradero, que cada año convoca a miles de visitantes y es ideal para una escapada de fin de semana.

La pesca en el río Paraná es uno de los mayores atractivos para quienes eligen Baradero. La zona es ideal para capturar especies como dorados, bogas, tarariras y bagres, convirtiéndola en un punto de encuentro para pescadores deportivos de todo el país. Embarcados o desde la costa, la experiencia se potencia con la tranquilidad del paisaje y la posibilidad de combinar la jornada con un asado en las barrancas.

Durante la temporada de verano, las playas sobre el río Baradero y el Paraná se convierten en el principal punto de reunión. Allí los turistas disfrutan del sol, la arena y actividades náuticas como kayak, remo y paseos en lancha. El entorno natural invita al descanso, pero también al movimiento, con espacios recreativos y paradores que ofrecen gastronomía típica y música en vivo.

La música, precisamente, es parte del ADN de la ciudad. Cada febrero se celebra el Festival Nacional de Música Popular Argentina de Baradero, uno de los más importantes del país, que reúne a artistas de folklore, tango, rock y géneros populares. Este evento, con más de 50 años de historia, es considerado la “antesala de Cosquín” y le otorga a la ciudad un prestigio cultural que trasciende generaciones.

Más allá de estas propuestas, Baradero también ofrece recorridos por su casco histórico, museos, estancias y parques, lo que permite extender la estadía en un plan de fin de semana. La combinación de naturaleza, cultura y gastronomía regional la transforman en un destino versátil para todo tipo de visitantes.

Cómo llegar desde Capital Federal a Baradero

Baradero está ubicada a unos 150 km de la Ciudad de Buenos Aires. En auto se accede por la Ruta Nacional 9 en un viaje de aproximadamente dos horas. En transporte público, se puede llegar en micro desde Retiro o en tren de larga distancia hasta la estación local. Gracias a su cercanía y buena conectividad, se consolida como una escapada ideal tanto para un día como para varios.