El pueblo ruso favorito de Putín a menos de cinco horas de CABA, ¿cómo llegar?

Perteneciente al departamento uruguayo de Río Negro y a sólo cuatro horas y media de la Ciudad de Buenos Aires, la localidad de San Javier detenta en su historia el haber sido distinguida por lo menos dos veces por el mismísimo presidente de Rusia, Vladímir Putin.

La mención al pueblo de poco más de 2000 habitantes se dio en el marco del reconocimiento del distrito como "nexo" que une a ambas naciones a partir de su origen: fundada en 1913 por unas 300 familias del grupo religioso "Nuevo Israel", llegadas desde la región de Voronezh, el asentamiento agrícola se instaló a orillas del río Uruguay y con el tiempo se convirtió en un símbolo de resistencia cultural, adoptando el estatus de ser la primera colonia rusa en América Latina.

“Valoramos que las personas con raíces rusas que viven allí y en otros lugares tengan la posibilidad de conservar su autenticidad etnocultural, sus tradiciones culturales y hablar en su lengua natal”, repasó el mandatario en 2022 al recibir las credenciales del embajador uruguayo en Rusia.

¿Qué hacer en San Javier?

Destacado por su riqueza cultural y natural única, San Javier permite disfrutar de diversas actividades y experiencias recreacionales.

Es una de las puertas de entrada al Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay, área natural de una gran riqueza biodiversa que puede ser recorrida a través de un sendero ecoturístico que nace en la entrada al camping del Balneario Puerto Viejo, o en paseos náuticos en lanchas combinando la pesca deportiva. Para los más aventureros, cuenta también con adaptables circuitos en Kayak que permiten arrimarse a los esteros y disfrutar de la naturaleza y la actividad física al máximo.

Cada año, el pueblo celebra la Fiesta del Girasol, en homenaje a este cultivo traído por los inmigrantes rusos. Además, el Centro Cultural Máximo Gorki y el grupo de baile Kalinka son protagonistas de la vida cultural, manteniendo vivas las expresiones artísticas y las costumbres tradicionales.

¿Cómo llegar a San Javier?

Para quienes viajan en auto desde CABA, el trayecto comienza por la Autopista Buenos Aires–La Plata y continúa por la Ruta 2 hasta el Puente Internacional General San Martín, que une Gualeguaychú (Argentina) con Fray Bentos (Uruguay). Una vez en territorio uruguayo, bastará con tomar la Ruta 2 hacia el este y luego la Ruta 24 rumbo al norte; tras unos 90 kilómetros se arriba a San Javier.