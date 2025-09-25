Como el Caribe, pero en Río Negro: las dos playas ocultas del sur que son un paraíso para hacer una escapada.

Hay dos playas ocultas en la provincia de Río Negro que son ideales para conocer en vacaciones o para hacer una escapada de fin de semana. Además de las típicas playas de la costa argentina, hay otras más al sur que muy pocas personas conocen, que están alejadas de los turistas y que ofrecen pasajes de ensueño, con aguas cálidas y transparentes.

Estas playas son Punta Perdices y Punta Villarino. Al contrario de las playas más conocidas de Argentina, no suelen estar repletas de turistas. Con respecto a sus aguas, son cristalinas y cálidas, ideales para nadar y con arena mucho más limpia que la de las playas más populares del país. Por esta razón, se las conoce como "el Caribe argentino". Sin dudas, dos destinos que vale la pena conocer si estás planeando una escapada o unas vacaciones.

Playas de Río Negro que son conocidas como "el Caribe argentino".

Las 2 playas de Río Negro que son "el Caribe argentino"

1. Punta Perdices

Punta Perdices está ubicada dentro del área de Puerto San Antonio Este, a 65 km de Las Grutas y a 180 km de Viedma, la capital de Río Negro. Es conocida como "el Caribe argentino" por el color turquesa de sus aguas y la pureza de su arena.

Playas de Río Negro que son conocidas como "el Caribe argentino".

Playas de Río Negro que son conocidas como "el Caribe argentino".

A diferencia de otras playas, su arena es mucho más pura y gruesa, ya que está formada por caracoles y conchillas que se sienten crujientes al caminar. El agua, además de ser transparente, es mucho más cálida que en otras playas del país y puede alcanzar hasta los 28 grados. No suelen formarse grandes olas, sino que se asemeja más a una piscina.

2. Punta Villarino

Punta Villarino también queda aproximadamente a 65 kilómetros de Las Grutas, en San Antonio Este. Es parte del Área Natural Protegida Bahía de San Antonio, que protege la rica biodiversidad de la zona, incluyendo la colonia de lobos marinos y especies migratorias. Es ideal para observar a los lobos marinos y aves playeras.

Playas de Río Negro que son conocidas como "el Caribe argentino".

Playas de Río Negro que son conocidas como "el Caribe argentino".

Su arena también es pura y limpia, y está cubierta de conchillas. En la playa, hay una gran cantidad de lobos marinos protegidos por guardias ambientales, que permiten que los turistas los observen a distancia. Sus aguas también son cristalinas, cálidas y tranquilas, ideales para nadar. Es ideal para relajarse y disfrutas de la naturaleza, ya que no hay obstrucciones como edificios ni arbustos cerca.