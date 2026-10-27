Escapada cerca de la Ciudad de Buenos Aires: el paseo donde los jubilados no pagan entrada

Entre las diferentes opiones de la provincia de Buenos Aires para disfrutar el fin de semana, hay un destino clave para ir en familia y disfrutar del aire libre: la Granja Don Benito. Ubicada en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, es una opcción accesible para toda la familia, los jubilados pueden ingresar gratis y permite compartir una jornada entre animales rescatados, espacios verdes y una propuesta de aventura.
Qué se puede hacer en la Granja Don Benito
La granja funciona como centro de tránsito para animales rescatados como vacas, caballos, ovejas, cabras, gallos, y mini chanchitos. Los visitantes pueden alimentarlos y acercarse a ellos, muchos pueden acariciarse.
Además, el predio cuenta con un Parque Aéreo Aventura para los que buscan hacer algo diferente, estan separados por edad y altura con distintos desafios y obstaculos: hay puentes colgantes, palestra horizontal y tirolesas para los niños, adolescentes y también adultos. Estos tienen un precio diferenciado de la entrada.
Se trata de una opción económica, ideal para quienes buscar acercarse a la naturaleza, desconectar con un plan al aire libre y, además, la granja se encuentra solo cinco cuadras del Mercado de Maschwitz, en una zona con bares, cafés y restaurantes, puede combinarse con un almuerzo o una merienda.
MÁS INFO
Cuánto cuesta la entrada a la granja: quiénes ingresan gratis
Según la información difundida por el lugar, los valores son los siguientes:
- Niños de 4 a 11 años: $3.700.
- Mayores de 12 años: $5.800.
- Gratis: jubilados, niños de 0 a 3 años y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
A dónde queda la Granja Don Benito: los horarios
- La Granja Don Benito está en Av. Independencia 1000, Ingeniero Maschwitz, provincia de Buenos Aires.
- Abre de miércoles a domingos, de 9 a 17 horas. Si embargo, permanece cerrada los lunes y martes, incluso en feriados.