Un operativo ordenado por el Ministerio de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires desató graves momentos de tensión en el barrio porteño de Caballito, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad irrumpieron en una cafetería para desmontar la estructura de su deck gastronómico.

{{{htmlAmp}}}

El procedimiento se llevó a cabo en la calle Ambrosetti al 300, en el marco de las obras y modificaciones de tránsito contempladas para la llegada del Trambus en esa zona y en Villa Crespo. La medida generó un fuerte rechazo entre clientes y vecinos del lugar, debido a que los operarios municipales y los agentes policiales comenzaron a retirar el mobiliario urbano mientras el público todavía se encontraba consumiendo en las mesas.

En grabaciones difundidas a través de redes sociales, se observa la secuencia en la que los efectivos avanzan sobre la vereda y un agente provisto de casco táctico retira el vaso de bebida de una persona sentada para despejar el área.

Durante el desmonte, una cliente increpó a las fuerzas de seguridad señalando que acababa de abonar su café y exigía terminarlo antes de que le retiraran la mesa, reclamo que no detuvo el accionar policial ni el retiro de las instalaciones. Asimismo, diversos transeúntes y vecinos del barrio intercedieron de forma verbal pidiendo la suspensión de las tareas, sin obtener respuesta por parte de los inspectores ni de los uniformados presentes.

La versión oficial del Gobierno de la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sostuvo a través de un comunicado oficial que la quita de los cuatro decks gastronómicos ubicados en la calle Ambrosetti fue dispuesta para liberar un carril adicional de circulación.

Según la versión de las autoridades porteñas, esta reformulación del espacio público resulta necesaria para el paso de los colectivos y la fluidez del tránsito ante la llegada del Trambus, asegurando además que la medida había sido informada con la debida anticipación a los locales de la zona.

No obstante, la jornada finalizó con incidentes, gritos y empujones sobre la vereda, lo que requirió la intervención directa de la infantería policial para reducir a manifestantes e integrantes del local.