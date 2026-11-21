Una joven identificada como Rocío fue detenida por la Policía de la Ciudad en la estación Castro Barros de la línea A del subte, ubicada en el barrio porteño de Almagro, tras ingresar a una formación en compañía de su perro sin cumplir con las disposiciones vigentes. El episodio generó momentos de tensión en el transporte público y desencadenó versiones contrapuestas entre las fuerzas de seguridad y los reclamos planteados por organismos de derechos humanos respecto al accionar violento de la policía al momento de su aprehensión. Fuentes del Ministerio de Seguridad porteño indicaron a El Destape que la joven recupero la libertad este sábado a las 14.

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El arresto motivó que el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) emitiera un pronunciamiento en sus redes sociales exigiendo la "libertad inmediata de Rocío". Desde la entidad denunciaron que la joven fue "detenida ayer por la policía de Jorge Macri por estar en el subte con su perro" y sostuvieron que "sigue detenida de manera arbitraria como muchas otras personas ante la política represiva del Gobierno de la Ciudad". Asimismo, el procedimiento generó diversas opiniones entre quienes criticaron el accionar policial y quienes defendieron el acatamiento de las normas de convivencia urbana y el respeto a la autoridad.

La versión policial del incidente en el subte

Al ser consultadas por El Destape, las fuerzas de seguridad porteñas indicaron que el traslado de animales de compañía en la red de subterráneos se encuentra regulado por la Ley N° 5.687 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su Decreto Reglamentario N° 31/2017. La legislación habilita el ingreso de perros y gatos únicamente los días sábados a partir de las 13, así como los domingos y feriados durante todo el día. Además, la normativa exige que las mascotas viajen dentro de un dispositivo cerrado y ventilado, como un canil o transportadora, quedando exceptuados de esta restricción únicamente los perros lazarillos.

De acuerdo con el comunicado de la policía, el hecho se originó cuando la pasajera fue advertida por efectivos policiales y por personal de la empresa concesionaria Emova para que descendiera de la formación debido al incumplimiento de las normas de transporte de mascotas. Ante el requerimiento de las autoridades, la mujer se negó a interrumpir su viaje, insultó y escupió a un oficial de la Policía de la Ciudad. La negativa de la pasajera a bajar del vagón obligó al guarda de Emova a detener la formación, impidiendo el reinicio del servicio hasta que se resolviera la situación.

Como consecuencia de lo ocurrido, la Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo del fiscal Santiago Lipera, dispuso la detención de la joven bajo la imputación de atentado y resistencia a la autoridad. Voceros del Ministerio de Seguridad porteño remarcaron ante este medio que el procedimiento no respondió a una medida arbitraria, sino a la agresión directa recibida por los efectivos y al incumplimiento de la prohibición de viajar con animales fuera de las excepciones legales. Asimismo, desde la cartera informaron que la orden judicial establecía que la detenida recuperara la libertad a las 14.