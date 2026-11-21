La investigación por la fuga de Leonardo Bertulazzi, el exintegrante de las Brigadas Rojas italianas que escapó de su departamento de San Telmo donde cumplía prisión domiciliaria, sumó otros cuatro arrestos y ya son cinco en total. Su esposa, una de las detenidas, negó haber participado de la huida al decir que se enteró "cuando llegó la Policía" a su domicilio.

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A través de un mensaje en redes sociales, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que hubo cuatro nuevas detenciones por la presunta colaboración en la fuga del italiano, quien permanece prófugo desde el 11 de noviembre. "El que ayuda a un criminal se convierte en criminal. Que les quede claro: los vamos a perseguir, los vamos a atrapar y van a pagar por lo que hicieron", escribió en X.

Según trascendió, el Departamento Unidad Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a dos hombres y dos mujeres en distintos puntos de Buenos Aires. Hasta el momento se desconocen sus nombres y qué participación habrían tenido en los hechos.

"No vamos a parar hasta dar con todos los que participaron", agregó la ministra. Sus capturas se dan luego de la detención en los últimos días de Bettina Köpcke, esposa de Bertulazzi, y la de una pareja arrestada en la terminal de Fray Bentos.

Que declaró la esposa de Bertulazzi

Su esposa, Betina Erika Köpcke, declaró este jueves ante la Justicia federal y negó haber tenido conocimiento del escape de su marido. Según relató su abogado, Rodolfo Yanzón, la mujer afirmó que recién notó su ausencia cuando la Policía llegó a su vivienda.

"Dijo que ella no conoció, no supo, no se enteró de lo que había sucedido hasta las ocho de la mañana, cuando se despertó por un timbre de la Policía, les abrió y ahí notó que Leonardo no estaba. Ahí me llamó a mí", sostuvo en diálogo con Infobae.

Sobre las supuestas pruebas que la comprometen, su defensa aseguró que la Fiscalía "no tiene absolutamente nada" en su contra. "Estamos tranquilos", subrayó el abogado.

Köpcke fue detenida el miércoles pasado a pedido de la fiscal Alejandra Mangano, bajo sospecha de haber colaborado en la evasión de su esposo. El caso del italiano de 74 años lo lleva la jueza federal María Romilda Servini.

Por qué es buscado

Bertulazzi tenía una condena de 27 años por su pertenencia a la organización armada de extrema izquierda y su participación en un secuestro en Italia, a donde estaba por ser deportado.

Sin embargo, hace 10 días, mientras cumplía prisión domiciliaria en su departamento de la calle Defensa al 600, se descolgó desde un balcón con un arnés hasta un terreno baldío lindero, por donde se fugó.

Tras su escape, el Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa de $20 millones a quien pueda aportar datos para encontrarlo.