Quién es Leonardo Bertulazzi, el exmiembro de las Brigadas Rojas Italianas que se escapó en Buenos Aires

El italiano Leonardo Bertulazzi, que formó parte de las Brigadas Rojas en la década de 1970, se fugó del departamento de San Telmo donde cumplía arresto domiciliario con una tobillera electrónica. El hombre de 74 años se descolgó desde el balcón y se fue por un área lindera. Sin embargo, la Justicia investiga cómo evadió el sistema de seguridad.

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¿Quién es Leonardo Bertulazzi?

En los años 70, Bertulazzi fue parte de la columna de Génova de las Brigadas Rojas. La Justicia lo condenó a 27 años de prisión por diferentes delitos vinculados al robo, tenencia de armas y, además, por su participación en el secuestro del ingeniero naval Pietro Costa. El hecho ocurrió el 12 de enero de 1977, y la víctima recuperó la libertad a fines de marzo de ese año, luego de que se pagara un rescate.

Su abogado descartó que sea un terrorista y remarcó que es un militante de izquierda

De acuerdo con el medio italiano Leggo, parte de ese dinero habría servido para comprar el departamento de Roma donde, un año más tarde, estuvo cautivo el ex primer ministro Aldo Moro, quien fue asesinado en 1978. Sin embargo, Bertulazzi no tuvo participación en ese episodio porque ya se encontraba detenido.

Su abogado, Rodolfo Yanzón, explicó en diálogo con El Destape: "Bertulazzi es un militante de la izquierda y el Gobierno es el que insiste en que es un terrorista". En ese sentido, remarcó que fue juzgado en ausencia "sin poder defenderse del secuestro de un empresario y de ser miembro de Brigadas Rojas".

La pena de 27 años contra Bertulazzi surge de la unificación de dos sentencias dictadas en ausencia que fueron unificadas:

Una corresponde al Tribunal de Apelación de Milán, que en 1985 le impuso 19 años de cárcel.

La otra fue dictada por la Corte de Apelación de Génova, que lo condenó a 15 años.

Cómo llegó a Argentina y cuándo fue detenido

Bertulazzi llegó al país en 2002 y fue arrestado por primera vez en 2003. Sin embargo, quedó libre tras ocho meses, porque la legislación argentina de entonces no permitía extraditar a personas condenadas en ausencia. En 2004 obtuvo el estatus de refugiado político, que le permitió permanecer en el país durante años. Llegó a tener DNI argentino y declaró un domicilio en San Telmo.

Sin embargo, volvió a ser detenido en agosto de 2024, después de perder su condición de refugiado. La defensa de Bertulazzi denunció que la situación judicial cambió con la llegada de Javier Milei al gobierno, tras el acuerdo con Giorgia Meloni en el que le quitaron la condición de refugiado que le concedía la Convención de la ONU.

"Dejaron sin efecto el estatus de refugiado, que se sigue discutiendo en sede judicial, de inmediato lo detuvieron y lo sometieron ilegalmente a un proceso de extradición", indicó Yanzón.

Y advirtió el abogado: "La ley argentina —y la Convención— es clara: todo pedido de extradición por un refugiado debe ser inmediatamente rechazado, pero el gobierno lo judicializó, Servini lo detuvo y concedió la extradición, violando el derecho de los refugiados".

Desde aquel 29 de agosto, Bertulazzi quedó arrestado en su domicilio. Fuentes vinculadas con la causa indicaron que las autoridades argentinas preparaban su entrega a la Justicia italiana cuando se dio fuga. Ahora se investigan las circunstancias del escape y las posibles fallas en el dispositivo de vigilancia. El italiano habría escapado durante el cambio de guardia de los efectivos de la Policía Federal Argentina que vigilaban el edificio.