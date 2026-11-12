Fuga en San Telmo: el ex terrorista italiano que se escapó por la ventana presentó un recurso en la Corte Suprema

La fuga de Leonardo Bertulazzi, el exintegrante de las Brigadas Rojas italianas que escapó de un departamento de San Telmo, mantiene movilizados a los vecinos del barrio. Ahora, trascendieron detalles sobre sus últimos movimientos y sobre la estrategia judicial mediante la cual pretendía evitar su extradición.

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A sus 74 años, el hombre permanecía bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica y custodia de la Policía Federal Argentina (PFA). Sin embargo, Bertulazzi logró abandonar el inmueble sobre la calle Defensa al 600 con un arnés para bajar desde el quinto piso y un dispositivo para burlar el monitoreo electrónico.

El italiano todavía tenía una instancia judicial pendiente. El 3 de noviembre, apenas una semana antes de la fuga, había presentado un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

El recurso ante la Corte y el rol de su pareja

La presentación ante la CSJN buscaba revertir un planteo anterior contra la revocación de su condición de refugiado en Argentina. Ese status, que había obtenido hace algunos años, había sido la clave para impedir durante un tiempo su extradición.

La Corte Suprema ya había convalidado en el 2025 la entrega de Bertulazzi a Italia. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó otro intento de cuestionar la pérdida de su condición de refugiado. Frente a esa decisión, la defensa recurrió nuevamente.

Según Infobae, Betina Köpcke, la pareja alemana de Bertulazzi, transfirió $1,4 millones para pagar la tasa correspondiente a la presentación. En las últimas horas, efectivos de la Policía Federal regresaron al departamento y le secuestraron el teléfono celular a la mujer.

El abogado de Bertulazzi, Rodolfo Yanzón, consideró que Köpcke podría convertirse ahora en objeto de investigación. Hasta el momento no trascendió que haya sido imputada por la fuga.

Cómo se planificó la fuga

La fuga fue descubierta el 10 de noviembre, durante el cambio de guardia de los policías que vigilaban el departamento. Bertulazzi consiguió sacarse la tobillera sin activar las alarmas. Aparentemente, la habría envuelto en un tensiómetro junto con carne de cerdo para alterar las mediciones.

Después usó un arnés para descender desde el quinto piso a un terreno baldío lindero. En la calle, caminó por Bolívar y logró alejarse del lugar pese a la presencia de policías en la puerta del edificio.

Bertulazzi integró en 1970 la columna de Génova de las Brigadas Rojas, una organización armada de extrema izquierda que protagonizó secuestros y atentados en Italia. Fue condenado en ausencia a 27 años de prisión por su pertenencia al grupo y su participación en el secuestro del empresario Pietro Costa, en 1977.

Había llegado a Argentina en el 2002 y obtuvo el status de refugiado político en el 2004. Esa condición fue revocada en el 2024, cuando volvió a quedar detenido y empezó a avanzar el proceso de su extradición, que la Corte Suprema había confirmado en el 2025.

El Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información que permita localizarlo.