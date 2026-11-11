Dar un giro radical a la rutina urbana para buscar un estilo de vida más conectado con el entorno natural suele ser el sueño de muchos, pero pocos se animan a concretarlo sin experiencia previa. Este fue el caso de Jésica Belletti, una mujer de 42 años que, tras desempeñarse durante más de diez años como docente en Buenos Aires, decidió cambiar de rumbo y apostar por la bioconstrucción en las sierras de Córdoba.

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Instalada en la localidad de Los Hornillos, en pleno Valle de Traslasierra, logró levantar con sus propias manos una vivienda sustentable de 30 metros cuadrados. Sin conocimientos previos en albañilería ni arquitectura, Jésica comenzó a investigar y capacitarse en técnicas de bioconstrucción, tomando como referencia el trabajo del especialista Carlos Belanko.

Para levantar la estructura principal de la vivienda, optó por utilizar elementos naturales del entorno como barro, paja, madera, arena y cal, aplicando además técnicas artesanales como la quincha. La casa cuenta con una particular forma hexagonal y combina una base firme con paredes flexibles diseñadas para adaptarse a los movimientos naturales del terreno.

Durante la primera etapa del proyecto, las condiciones fueron adversas: la obra avanzó en medio de dificultades logísticas y sin servicios básicos instalados. En ese período, Jésica se alumbraba con un farol solar y acarreaba agua desde un arroyo cercano mientras avanzaba con la edificación.

Jesica tiene 42 años y construyó una casa de adobe de 30 metros cuadrados en las sierras de Córdoba (Instagram/turuhuasi).

El hogar fue pensado bajo estrictos criterios de sustentabilidad y aprovechamiento de recursos locales:

Techos vivos: Incorporan vegetación en la parte superior, lo que mejora el aislamiento térmico y favorece la integración visual con el paisaje serrano.

Autonomía energética e hídrica: La vivienda cuenta con paneles solares para la generación de energía y un sistema complementario de captación de agua de lluvia.

Terminaciones artesanales: Los detalles interiores y exteriores priorizan el uso de componentes ecológicos, consolidando un espacio de bajo impacto ambiental que hoy comparte junto a su hijo.

La increíble casa modular que se construyó en 15 horas con dos toneladas de plástico reciclado

En Carapicuíba, en la Región Metropolitana de San Pablo, una vivienda de apenas 27 metros cuadrados construida con dos toneladas de plástico reciclado marcó un antes y un después para una familia numerosa en el marco de un proyecto solidario.

Una de las cuestiones que más se destaca de la casa es que fue ensamblada en unas 15 horas mediante bloques modulares encastrados. Además, ofrece un hogar seguro y sustentable para Rejane Alves de Souza, de 45 años, madre de nueve hijos y abuela de doce nietos en Brasil.