Dejó Buenos Aires al jubilarse de la Policía: construyó una casa con lo que otros desechan en Córdoba y cambió de vida a los 52 años

La historia de la casa de Pablo Ibaceta en Villa de las Rosas no es solo sobre construcción sustentable. Tras pasar 25 años en la Policía Federal y atravesar la muerte de su hijo Nahuel, la idea de la vivienda surgió como una forma de dejar atrás el pasado y empezar otra vez en las sierras cordobesas.

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Ibaceta es oriundo de Merlo y gran parte de su vida transcurrió en El Palomar, en el oeste del conurbano bonaerense, Se retiró de la fuerza en el 2018 y desde entonces empezó a viajar por el país junto a su esposa, Patricia. Los dos se formaron como profesores de yoga y encontraron en la meditación y el bienestar emocional herramientas que cobrarían después un significado muy especial.

El 11 de julio del 2023, su hijo Nahuel murió atropellado por un tren en la estación de Ramos Mejía. Tenía 22 años. Pablo estaba en España cuando recibió la noticia y regresó a Argentina para acompañar a la familia: “Tenía que sostener a todos, no podía hacer mi duelo”.

El retiro en Córdoba que cambió todo

Más de un año después, un retiro de bienestar emocional en Villa de las Rosas, en el valle de Traslasierra, le permitió empezar a procesar la pérdida de su hijo. Durante ocho días participó de actividades de introspección, meditación y constelaciones familiares.

“Pude llorar realmente a Nahuel. Sentí que me saqué una mochila de miles de kilos”, contó Pablo sobre aquella experiencia, que terminó de convencerlo de que necesitaba un cambio en su vida.

Poco después, junto a Patricia, encontró un terreno rodeado de árboles y vegetación, con una acequia de agua al fondo. La pareja decidió instalarse allí y construir una vivienda propia. Parte del dinero para comprar el lote provino del seguro recibido tras la muerte de su hijo.

“Transformé ese dolor en este lugar. Siento que Nahuel puso su granito de arena para que hoy estemos acá”, sintetizó.

La casa de barro, madera y pasto del vecino

La vivienda tiene 70 metros cuadrados, dos dormitorios y un espacio integrado de cocina y comedor. Está elevada sobre pilotes de madera para adaptarse a la pendiente del terreno y fue construida mediante técnicas de bioconstrucción, combinando materiales naturales y recuperados.

Las paredes se hicieron con la técnica de quincha, que utiliza una estructura de madera rellena con barro y fibras vegetales. Cuando se quedaron sin presupuesto para comprar más fardos de pasto, Pablo encontró una alternativa inesperada.

“Le pregunté a una de las constructoras si servía y me dijo que sí. Entonces cargué unas treinta carretillas de pasto y las trasladé hasta la obra. Así, terminé haciendo las paredes del baño con el pasto del vecino”, contó.

La casa también incorporó botellas de vidrio reutilizadas y aberturas recuperadas de antiguas demoliciones. La construcción quedó terminada en abril del 2026. Ahora, Pablo y Patricia quieren convertirla en un espacio de acompañamiento para personas que atraviesan un duelo: “No busco hacer un negocio. Quiero que la gente encuentre herramientas que a mí me ayudaron cuando estaba roto”, cerró.