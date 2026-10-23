Así es la finca Los Pájaros, el hogar donde vivían Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La finca Los Pájaros, ubicada en Luján, provincia de Buenos Aires, fue el hogar compartido de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, y se volvió noticia nuevamente tras su separación. Este predio forma parte de la historia familiar de los Ortega y es reconocido por su gran extensión y espacios diseñados para distintas actividades.

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Situada a unos 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la propiedad combina áreas residenciales con sectores recreativos y artísticos, reflejando la identidad y estilo de vida de la familia. La finca fue tomando forma con el tiempo, y muchos de sus rincones fueron ideados por Palito Ortega, padre de Emanuel.

Todos los detalles de la finca de la familia Ortega

Uno de los aspectos más destacados de la finca Los Pájaros es su entorno natural: amplias superficies verdes, árboles imponentes y espacios abiertos que invitan a reuniones y momentos al aire libre. Esta vegetación acompaña y conecta todos los sectores construidos, generando un vínculo permanente con el paisaje que la rodea.

Entre las áreas recreativas sobresale una pileta de gran tamaño, que se suma a otros espacios exteriores pensados para disfrutar del aire libre con amplitud y privacidad, características que marcaron cada etapa del desarrollo de la finca.

Además de su función residencial, la propiedad cuenta con un estudio de grabación profesional donde varios miembros de la familia Ortega desarrollaron proyectos musicales. Este espacio equipado especialmente para la producción artística se convirtió en un símbolo del lugar y un vínculo con la música argentina.

La importancia musical de Los Pájaros también se refleja en las visitas que recibió, entre ellas la del mítico músico Charly García, quien pasó un tiempo en la finca acompañado por su amigo Palito Ortega. Así, el estudio se transformó en un punto de referencia dentro de la historia familiar y artística.

En un plano más íntimo, el predio de los Ortega también incluye una capilla privada utilizada para ceremonias familiares y encuentros personales, lo que aporta un toque singular y distintivo al conjunto arquitectónico que combina vivienda, espacios recreativos y artísticos.

Por último, la finca mantiene una fuerte tradición ecuestre con caballerizas y áreas preparadas para el cuidado de caballos. Julieta Prandi y Emanuel Ortega compartieron en varias ocasiones durante su relación, imágenes de estos distintos sectores, donde la conexión con la naturaleza y las actividades con animales son parte esencial de la vida diaria en Los Pájaros.