El mejor amigo de Julieta Prandi destrozó a Emanuel Ortega y contó toda la verdad: “No hay que rendirle culto”

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó una nueva voz: Sebastián Waizer, el mejor amigo de la conductora, salió a respaldarla y se refirió al desgaste que atravesó la pareja. Después de compartir unos días de descanso con ella en Brasil, el productor habló sobre la ruptura y fue contundente cuando le mencionaron el acompañamiento del músico durante el proceso judicial contra Claudio Contardi: “No hay que rendirle culto con esa cuestión”.

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En una entrevista con Puro Show, por El Trece, reproducida por Éxitoina, Waizer explicó que su amiga atraviesa un momento de definiciones personales. “La realidad es que Juli necesita saber dónde está parada, cómo continuar, cómo seguir”, sostuvo tras regresar de Río de Janeiro.

Además, remarcó que la separación no fue una determinación apresurada. “Obviamente hubo muchas charlas previas. El corte es una consecuencia. Juli no es ninguna improvisada”, expresó.

Qué dijo el mejor amigo de Julieta Prandi sobre Emanuel Ortega

Al referirse a los motivos de la ruptura, Waizer habló de las dificultades que se acumularon durante la relación. “Acá no hay nada improvisado. Obviamente después de seis años hay un desgaste, hay crisis. Además, casarse fue una decisión hermosa porque estaban plenos, muy felices. Pero también hay un desgaste como toda relación”, explicó.

En ese contexto, el productor sostuvo que Prandi ya no está dispuesta a sostener situaciones que no desea. “Julieta hoy está parada en la vida desde otro lugar. Entonces, una Julieta hoy parada a su edad, digo, hay mecha corta, hay más intolerancia, hay algo que no va a forzar”, señaló.

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista llegó cuando el cronista recordó el apoyo de Ortega durante el proceso judicial de la conductora. Waizer cuestionó que ese acompañamiento se presentara como algo extraordinario: “Si no era Emanuel era Pepito. Digo, mi pareja me va a acompañar en el momento que yo esté atravesando”.

“No hay que rendirle culto con esa cuestión, hay gente que está hace 20 años al lado de Julieta, digo”, agregó, y diferenció ese respaldo de los problemas de pareja que derivaron en la separación.

Sebastián Waizer defendió a Julieta Prandi tras su separación de Emanuel Ortega.

La foto en Brasil y la respuesta de Julieta Prandi

Las declaraciones del productor se conocieron después de que circulara una imagen de ambos en una playa brasileña. La foto dio lugar a especulaciones sobre la identidad del hombre que acompañaba a Prandi, quien respondió para aclarar que se trataba de una amistad de años.

“Si, con mi mejor amigo. Gracias por preocuparse”, escribió la conductora ante un título que señalaba que había viajado al exterior con un hombre. Luego compartió una foto junto a Waizer, quien también había estado presente en su casamiento con Ortega.

Por otra parte, el productor cuestionó un posteo de Juan Alberto Mateyko sobre la separación. “Nefasto, durísimo, me parece violento, un macho antiguo”, manifestó. Y aseguró que sus palabras afectaron a su amiga: “Le dolió muchísimo a Juli, la puso en un lugar feo”.