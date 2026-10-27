Entrena con su mamá de 83 años: los 8 ejercicios fáciles con peso corporal para estar fuertes y saludables

La entrenadora Kate Nolte, de 47 años, armó una rutina para mantenerse activa junto a su madre Suki, de 83 años. Lo mejor es que no se necesitan pesas, máquinas, ni instrumentos especiales: solo se usa el cuerpo. Que otros

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Cómo es la rutina de 10 ejercicios que hacen para mantenerse en forma

Suki sigue el método Quick Minutes (minutos rápidos en español) de su hija Kate Nolte. La mujer realiza 8 minutos todos los días de diferentes ejercicios solo con su peso corporal, sin necesidad de otros elementos. En concreto hace cada uno de los siguientes ejercicios por un minuto:

Saltos Onda corporal, es una especie de la ola Ejercicio de core Giro de tronco: rota el torso Balanceo de golf, mover los brazos de un lado a otro junto al moviiento de cadera Marcha en el lugar: elevar las rodillas a ritmo Puñetazos, dar golpes hacia el frente a la altura del pecho Saltos con rotación de cadera

El objetivo es que se mueva un poco todos los días. "La movilidad no se trata de intensidad, sino de constancia. Puede saltar, puede ponerse en cuclillas. Puede tocarse las puntas de los pies. Puede alzar a sus nietos", aseguró su hija Kate. Frente al entrenamiento Suki aseguró sentirse "más fuerte, flexible, independiente" y más segura de sí misma.

Otras claves para mantenerse activa y saludable a los 83 años

Además de realizar ejercicio todos los días, incluso cuando no tiene ganas, la mujer de 83 años mantiene una vida social activa, luego de que su esposo falleciera comenzó a jugar al pickleball con sus amigos y, además, mantiene el hábito de jugar a las cartas hace más de 50 años. "Sabe que la gente espera que esté presente y que sus relaciones mantienen su mente activa y su corazón abierto", explicó su hija Kate.

La mujer realiza al menos 8 ejercicios simples durante un minuto cada uno

Además, Suki lleva una dieta saludable y equilibrada, para mantener su masa muscular. Entre sus comidas desatacas suele incluir huevos revueltos y beicon, yogur griego con arándanos y cenar hamburguesa con verduras. "Sabe que si consume proteínas primero, ayuda a su cuerpo a mantenerse fuerte y resistente", apuntó su hija y entrenadora. Además, la mujer de 83 años entrena su mente y realiza cosas nuevas, por ejemplo, realizó un viaje con sus amigas a Japón.