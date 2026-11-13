Entradas gratis para el Paseo Histórico en la Línea A y el Museo del Subte: cuándo es y cómo participar de la Noche de los Museos

La Noche de los Museos 2026 tendrá una propuesta especial para quienes quieran conocer la historia del transporte porteño: un Paseo Histórico a bordo de los antiguos coches de la Línea A y la apertura del Museo del Subte. Las actividades serán este sábado 14 de noviembre y tendrán acceso gratuito.

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La iniciativa de Subterráneos de Buenos Aires permitirá volver a recorrer parte de la ciudad en los emblemáticos vagones de madera conocidos como "Las Brujas", que circularon durante casi un siglo. Además, abrirá el Laboratorio Patrimonial Centenera, en Caballito, donde los visitantes podrán conocer objetos, materiales y piezas vinculadas con la historia del subte porteño.

Cuándo es el Paseo Histórico de la Línea A y cómo participar

El Paseo Histórico se realizará durante la noche del sábado 14 de noviembre y la madrugada del domingo 15. La actividad permitirá viajar en los antiguos coches La Brugeoise, que prestaron servicio en la Línea A durante casi 100 años y forman parte del patrimonio histórico de Buenos Aires.

El recorrido tendrá salida desde la estación Perú y llegará hasta Acoyte, con regreso al punto de partida. La experiencia busca recuperar parte de la historia de los primeros años del subte y acercar al público a estas formaciones históricas.

Para participar era necesario completar un formulario de inscripción habilitado por Subterráneos de Buenos Aires. La convocatoria cerró el jueves 12 de noviembre a las 13 y contempló la selección de 180 personas mediante un sorteo. Cada persona elegida podrá asistir con un acompañante.

La inscripción no garantizaba un lugar: quienes resultaran seleccionados recibirían la confirmación por correo electrónico. Por lo tanto, quienes no se anotaron dentro del plazo ya no pueden sumarse a esta edición del recorrido.

Dónde queda el Museo del Subte y qué se podrá visitar gratis

Otra de las propuestas centrales será la apertura del Laboratorio Patrimonial Centenera, donde funciona el Museo del Subte. El espacio estará abierto este sábado 14 de noviembre, de 18 a 00, en avenida del Barco Centenera 777, en el barrio porteño de Caballito.

Los visitantes podrán recorrer una muestra dedicada a la historia de la red subterránea y conocer parte del patrimonio ferroviario de la Ciudad. El edificio fue construido en gran medida con materiales recuperados de la propia infraestructura del subte, una característica que también forma parte de su propuesta patrimonial.

Museo del Subte.

Además, habrá una exposición de maquetas ferroviarias organizada por el Círculo Ferromodelista Oeste (C.F.O.) y distintas actividades culturales. A diferencia del Paseo Histórico en los coches La Brugeoise, para visitar el Museo del Subte no es necesaria una inscripción previa.

Qué otras actividades gratuitas habrá durante la Noche de los Museos

La programación vinculada con el patrimonio del transporte porteño también incluirá paseos nocturnos gratuitos en los tranvías de la Flota Colección de la Asociación Amigos del Tranvía. Los recorridos se realizarán entre las 19 y las 23.

Además, para facilitar los traslados entre los distintos espacios culturales, el Subte y el Premetro serán gratuitos desde las 19. La Ciudad también dispuso un servicio especial nocturno con horario extendido en las líneas B y D.

En la Línea B estarán habilitadas las estaciones J. M. de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Ángel Gallardo, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem. La última formación saldrá desde Leandro N. Alem a las 2 y desde J. M. de Rosas a la 1.30.

En la Línea D funcionarán las estaciones Congreso de Tucumán, Palermo, Scalabrini Ortiz, Pueyrredón, Callao y Catedral. El último servicio partirá desde Catedral a las 2 y desde Congreso de Tucumán a la 1.30.

La Noche de los Museos tendrá lugar el sábado 14 de noviembre, de 19 a 2, con entrada libre y gratuita en cientos de espacios culturales de la Ciudad.