El Gobierno dio marcha atrás y eliminó incentivos para colectivos con energía limpia

El gobierno de Javier Milei eliminó los beneficios económicos que había establecido hace apenas cinco meses para fomentar la incorporación de colectivos a GNC y eléctricos, una decisión que favorece en términos relativos a las empresas que mantienen unidades tradicionales a gasoil. La medida fue oficializada este viernes mediante la Resolución 83/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

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La disposición modifica la metodología de distribución de subsidios a las líneas de colectivos de jurisdicción nacional del AMBA (las que cruzan el límite entre CABA y el Conurbano) y deja sin efecto los incentivos específicos que se habían incorporado en junio pasado para promover la transición hacia tecnologías menos contaminantes.

En aquel momento, a través de la Resolución 31/2026, la Secretaría de Transporte había establecido un incremento del 30% en la Tarifa Teórica de Referencia (TTR) para los pasajeros transportados en unidades a Gas Natural Comprimido (GNC) y del 50% para aquellos que viajaran en colectivos eléctricos.

Estos porcentajes funcionaban como un reconocimiento económico diferencial para las empresas que incorporaran vehículos con tecnologías alternativas al gasoil, con el objetivo de incentivar la modernización de las flotas.

Cómo se eliminan los incentivos

La nueva resolución no deroga expresamente estos beneficios mediante un artículo específico, sino que reemplaza la metodología anterior por otra que ya no contempla los incrementos del 30% y el 50%.

Desde el punto de vista técnico, el Gobierno mantiene el cálculo de tarifas teóricas diferenciadas según el tipo de energía utilizada por los vehículos, pero elimina los premios porcentuales adicionales que recibían las unidades a GNC y eléctricas.

El cambio beneficia en términos relativos a las empresas que operan con colectivos tradicionales a gasoil, que dejan de competir por la distribución de subsidios con unidades que contaban con un reconocimiento económico adicional.

La nueva metodología se aplicará a las liquidaciones correspondientes a octubre de 2026 y los meses siguientes, según establece el artículo tercero de la Resolución 83/2026.

Qué dicen las empresas de colectivos sobre

Pese a la marcha atrás en los incentivos para incorporar tecnologías menos contaminantes, desde el sector empresario aseguraron a El Destape que la modificación no representa un perjuicio significativo para las compañías y que no habrá protestas por la decisión oficial.

La explicación es que la mayor parte del parque automotor continúa funcionando con combustibles tradicionales, por lo que las unidades a GNC y eléctricas todavía representan una proporción minoritaria de las flotas.

La medida se produce apenas dos semanas después de que el Gobierno aprobara, mediante la Resolución 80/2026 del 28 de octubre, una actualización de la estructura de costos y de las compensaciones para los colectivos nacionales hasta enero de 2027, tras las negociaciones mantenidas con las cámaras empresarias.

Así, el Ejecutivo conserva el reconocimiento de los distintos costos de operación, pero abandona los incentivos económicos específicos que había introducido cinco meses atrás para acelerar la transición energética del transporte público.