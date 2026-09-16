Entradas gratis para observar la Luna con telescopio en CABA este fin de semana: dónde es y cómo anotarse

Los fanáticos de la astronomía tendrán este fin de semana una oportunidad para mirar la Luna de una manera diferente. Este sábado 19 de septiembre se realizará en la Ciudad de Buenos Aires la Noche Internacional de Observación de la Luna 2026, una iniciativa que reúne a instituciones y aficionados de distintos lugares del mundo para conocer y celebrar al satélite natural.

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La actividad será con entrada libre y gratuita y comenzará a las 19.30. Durante la jornada habrá observaciones mediante telescopios instalados en los jardines, además de charlas, proyecciones y exhibiciones de arte vinculadas con la Luna. La observación con telescopios, sin embargo, dependerá de las condiciones del cielo.

Dónde observar la Luna con telescopios gratis en CABA

La jornada se realizará en la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, ubicada en Avenida Patricias Argentinas 550, Parque Centenario, en la Ciudad Autonóma de Buenos Aires.

El evento comenzará a las 19.30 y se extenderá hasta las 23, con distintas propuestas para acercarse a la astronomía. La entrada es libre y gratuita, por lo que no es necesario realizar una inscripción para acercarse al lugar y participar de las actividades generales.

Durante toda la noche se podrá acceder a la observación del cielo mediante telescopios desde los jardines de la institución. La actividad está especialmente pensada para quienes quieran conocer más sobre la Luna y descubrir detalles que no pueden observarse a simple vista.

A qué hora son las charlas sobre la Luna

Uno de los principales atractivos de la jornada será el cronograma de charlas, que comenzará a las 20 y se extenderá durante la noche.

20:00: “¿Qué vemos cuando observamos la Luna?”, a cargo de Patricia Somoza.

“¿Qué vemos cuando observamos la Luna?”, a cargo de Patricia Somoza. 20:40: “Curiosidades lunares”, por Marcelo Monópoli.

“Curiosidades lunares”, por Marcelo Monópoli. 21:20: “El Sol y la Luna. Tradiciones, mitos y leyendas”, con Miguel Ruffo.

“El Sol y la Luna. Tradiciones, mitos y leyendas”, con Miguel Ruffo. 22:00: “Calendarios lunares”, a cargo de Oscar Ferro.

Para participar de las charlas sí es necesario realizar una inscripción previa a través de la página oficial de la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía.

La Luna.

En cambio, quienes solamente quieran acercarse a la jornada, observar las actividades o participar de las propuestas generales no necesitan inscribirse previamente.

Cómo anotarse y qué pasa si llueve

La inscripción para las charlas se realiza a través de amigosdelaastronomia.org. Como los cupos pueden depender de la capacidad disponible, se recomienda completar el registro con anticipación.

La organización aclaró además que el evento no se suspende por lluvia. En caso de malas condiciones meteorológicas, las actividades previstas continuarán según las posibilidades del espacio, aunque la observación mediante telescopios quedará sujeta a las condiciones del cielo.

La propuesta también contempla una iniciativa solidaria: quienes quieran colaborar pueden llevar un alimento no perecedero, que será destinado a Viandas Vasadas.