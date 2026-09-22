Enric F. Gel, filósofo, sobre la búsqueda del placer: "No es erróneo buscar el placer, lo erróneo es poner el placer en el centro de lo que sería la vida feliz"

En una era donde el éxito personal, el entretenimiento y las experiencias placenteras se promueven como los pilares de la realización, el filósofo español Enric F. Gel invita a replantear hacia dónde se orienta la existencia. Durante una intervención en el ciclo AprendemosJuntos, el especialista sostuvo que "la mitología de la felicidad moderna está demasiado centrada en el propio individuo, consigo mismo, su propio placer, la propia carrera profesional, el éxito personal", proponiendo retomar la mirada de los pensadores clásicos.

{{{htmlAmp}}}

Para Gel, el goce personal no constituye un problema en sí mismo, ya que tampoco era desestimado por Aristóteles. "No es erróneo buscar el placer, lo erróneo es poner el placer en el centro de lo que sería la vida feliz", sintetizó. El disfrute puede integrar una experiencia plena, pero no debería erigirse como su parámetro exclusivo, puesto que una rutina confortable y colmada de estímulos aún puede generar una sensación de vacuidad.

Para explicar esta distinción, el filósofo recurrió a la metáfora aristotélica del arquero, quien requiere identificar su blanco antes de lanzar sus flechas. De este modo, la pregunta central no radicaría únicamente en definir qué genera bienestar inmediato, sino en determinar qué tipo de existencia se pretende edificar.

En la Grecia antigua se empleaba el término eudaimonía, un vocablo que trasciende la traducción habitual de felicidad. Según Gel, el concepto se aproxima a la idea de florecimiento humano, el cual contempla:

El despliegue de las capacidades individuales y la incorporación de buenos hábitos.

El cultivo de la virtud y la atención a la dimensión intelectual.

El cuidado de los afectos, el amor y la amistad.

"Cuidar un poco todas las diferentes dimensiones del ser humano, intentar llevar cada una de ellas a la plenitud, es en lo que consiste la felicidad para Aristóteles", remarcó el divulgador.

"El placer no es el último bien, no es el bien último", asegura el filósofo Enric F. Gel.

La dimensión comunitaria y la evidencia social

El desarrollo individual no ocurre en el aislamiento, ya que el ser humano es un ser social que se realiza en interacción con su entorno. Esta perspectiva coincide con los hallazgos del World Happiness Report 2025, estudio que ubica a las relaciones interpersonales en el centro del bienestar. La investigación señala que la juventud con lazos afectivos más sólidos y numerosos manifiesta un nivel superior de satisfacción con su vida, destacando a España entre las naciones con valoraciones elevadas en materia de apoyo social y vínculos cercanos.

Para ilustrar los límites de la búsqueda exclusiva de sensaciones gratas, Gel citó el experimento mental del pensador Robert Nozick sobre la "máquina del placer": un dispositivo hipotético capaz de suministrar goce constante e ininterrumpido sin margen para la frustración o el dolor.

La reticencia a vivir conectados a una simulación evidencia que las personas priorizan los proyectos auténticos, los vínculos reales y las acciones con propósito. "El placer no es el último bien, no es el bien último", concluyó el filósofo, reafirmando que la plenitud requiere de un sentido que trascienda la mera gratificación personal.