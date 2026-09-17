El enorme humedal a minutos de CABA: se puede llegar en tren con la Tarjeta SUBE

La Laguna del Ojo se encuentra junto a la ciudad, lo que la convierte en un destino ideal para visitar durante una escapada de fin de semana.

A 50 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, San Vicente alberga uno de sus principales espacios naturales de la región: la Laguna del Ojo.

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El humedal, de aproximadamente 180 hectáreas, forma parte de la cuenca del río Samborombón e integra el área protegida de las Lagunas de San Vicente.

Con una combinación de vegetación, fauna y sectores destinados a actividades al aire libre, la Laguna del Ojo se encuentra junto a la ciudad, lo que la convierte en un destino ideal para visitar durante una escapada de fin de semana.

¿Cómo es la laguna de San Vicente y qué se puede hacer?

La Laguna del Ojo ocupa unas 180 hectáreas y sus márgenes están acompañados por árboles, vegetación acuática y sectores de humedal. El lugar permite realizar caminatas, pesca, paseos en bote y actividades náuticas sin motor, mientras que los sectores arbolados funcionan como espacios para descansar, hacer un picnic o pasar parte del día al aire libre.

El área forma parte de la Reserva Natural Lagunas de San Vicente, que también comprende el arroyo San Vicente y la Laguna La Bellaca. El espacio protegido fue creado para conservar los ecosistemas de humedales de la zona, vinculados con la cuenca del río Samborombón.

Para conocer el pasado de la localidad, uno de los puntos centrales es la Quinta 17 de Octubre, residencia vinculada con Juan Domingo Perón y Eva Duarte que actualmente funciona como museo. El complejo conserva objetos, documentos y otros elementos relacionados con ese período de la historia argentina.

Otro recorrido posible comienza en la Plaza Mariano Moreno, ubicada en el centro de San Vicente, y continúa hacia la Parroquia San Vicente Ferrer. También se puede conocer la antigua estación ferroviaria, actualmente integrada al Predio Ferial Vieja Estación, donde se desarrollan eventos culturales y encuentros populares.

A pocos kilómetros, en la localidad de Domselaar, se encuentra el Castillo Guerrero Domselaar, una construcción de estilo francés del siglo XIX asociada a la historia de Felicitas Guerrero. El lugar suma otra alternativa para quienes quieran extender el recorrido más allá del centro de San Vicente.

La propuesta se completa con restaurantes, parrillas, cafeterías, cervecerías, pizzerías y heladerías que forman parte del movimiento gastronómico de la localidad. Durante los fines de semana también funcionan ferias artesanales y de productores en distintos espacios, mientras que durante el año se realizan celebraciones como la Fiesta Provincial de la Mozzarella y la Fiesta Regional de la Miel.

¿Cómo llegar a San Vicente desde la Ciudad de Buenos Aires?

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido en auto hacia San Vicente puede realizarse por la Autopista Riccheri y luego continuar por la Ruta Provincial 6, una de las vías de acceso al partido.

Otra alternativa es tomar el tren Roca desde Plaza Constitución hasta Alejandro Korn. Desde allí es necesario continuar en colectivo hasta San Vicente, ya que la estación ferroviaria se encuentra en Alejandro Korn y no en la ciudad cabecera del partido.