Tiene solo 650 habitantes y organiza una fiesta que busca convertirse en un nuevo destino turístico bonaerense

A 48 kilómetros de la cabecera de Tres Arroyos, el murmullo habitual de San Francisco de Bellocq, con sus apenas 650 habitantes, se transforma por completo el fin de semana del 19 y 20 de septiembre. La antigua estación de tren, testigo del pasado ferroviario del pueblo, vuelve a encender sus luces para convertirse en el escenario de la 3ra. Fiesta del Turismo Rural, un evento que llegó para quedarse y marcar un antes y un después en la región.

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La Fiesta se consolida año tras año. Lejos de posicionarse únicamente como un evento de espectáculos o entretenimiento masivo, la celebración se distingue por un pilar fundamental: sus jornadas de capacitación y formación orientadas al desarrollo del turismo comunitario.

Nacida del esfuerzo conjunto entre la delegación municipal, las instituciones locales y los propios vecinos, la celebración es mucho más que un encuentro recreativo: es un motor de gestión comunitaria que busca visibilizar el potencial turístico y cultural de la localidad. Durante dos jornadas intensas, el pueblo abre sus puertas para recibir a contingentes de todo el distrito y de partidos vecinos. La propuesta combina equilibradamente el aprendizaje y el festejo.

Las mañanas suelen arrancar con un fuerte perfil académico: talleres y conferencias dictados por profesionales —incluyendo especialistas de la Universidad de Buenos Aires— que debaten sobre el arraigo, el rol de la comunidad en el turismo y la integración rural-urbana. Los recorridos históricos y la puesta en valor del futuro museo local completan este viaje al corazón de la identidad bellocquera.

Al caer la tarde, el predio se impregna de aromas y canciones. La gastronomía típica y la pastelería artesanal acaparan la atención de locales y visitantes, mientras que una nutrida feria de artesanos y productores de la agricultura familiar exhibe el talento local. El cierre de las jornadas se traslada al escenario principal, donde conviven desde peñas folklóricas regionales shows donde se incluyen a niños y adolescentes con sus bandas musicales y músicos de gran convocatoria popular además del DJ Campero.

Con entrada libre y gratuita, la 3ra. Fiesta del Turismo Rural no solo impulsa la economía de Bellocq, sino que consolida el objetivo de desarrollar un verdadero turismo comunitario.

Cronograma y actividades complementarias

El perfil del pueblo como comunidad anfitriona se refleja en la planificación de sus actividades, las cuales buscan generar un impacto socioeconómico que perdure durante todo el año. Aunque el grueso de las propuestas culturales y recreativas se concentrará entre el sábado 19 y el domingo 20, la jornada de formación se desarrollará íntegramente durante el día sábado.

Como antesala de los festejos centrales, la Comisión de Festejos y la biblioteca local impulsaron recorridos históricos por el pueblo. Estas caminatas guiadas utilizan fotografías antiguas para recrear el pasado de Bellocq, uniendo el rescate de la memoria colectiva con el potencial turístico actual. Para la delegación local, el cierre de la fiesta marca el inicio de un calendario de trabajo continuo que busca posicionar a los destinos rurales bonaerenses.