Qué es la diabetes tipo 2: síntomas y tratamiento para combatirla

Más allá de que hay muchas enfermedades alarmantes y preocupantes en el mundo actualmente en la sociedad, la diabetes es una de las más comunes y graves, por lo que entonces bien vale la pena conocer cuáles son sus síntomas, el tratamiento para tratar de combatirla y demás detalles acerca de este problema de salud.

Si bien existen diferentes grados en esta patología en particular, se trata básicamente de una enfermedad en la que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos porque provienen de los alimentos que una persona consume. Allí cumple una función fundamental la insulina, que es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. De hecho, en la diabetes tipo 1, el cuerpo directamente no produce insulina.

También conocida popularmente como "diabetes mellitus no insulinoindependiente", es una afección crónica que afecta la manera en la que el cuerpo procesa el azúcar en sangre (glucosa). En esta variante en particular, el organismo no produce la suficiente insulina o es resistente a la misma.

Cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2

En la 1, el cuerpo que la padece directamente no produce insulina, mientras que en la 2 sí lo hace pero en una cantidad demasiado escasa y, con el correr del tiempo una vez que se sufre la patología, deja de generarla también.

Cuánto dura la diabetes

En cuanto a la extensión de la misma, no existen plazos exactos: puede ser por pocos años, por mucho tiempo o directamente por toda la vida.

Los síntomas de la diabetes tipo 2

Entre los más comunes se encuentran la sed, la micción frecuente, el hambre excesiva, el cansancio, la visión borrosa, la fatiga, el aumento o la pérdida brusca de peso, y la mala sanación de las heridas. De cualquier manera, también puede ocurrir que no haya síntomas.

El tratamiento de la diabetes tipo 2

Incluye la dieta, el ejercicio físico, dejar de fumar, la insulinoterapia y la medicación en general como los antidiabéticos, la estatina y la insulina en sí misma. Además, la metformina (Fortamet, Glumetza y otros) suele ser el primer remedio ordenado porque funciona principalmente disminuyendo la producción de glucosa en el hígado y mejorando la sensibilidad del cuerpo a la insulina, de modo que el organismo la utilice de una manera mejor y más eficaz.

Cuántas personas tienen diabetes en el mundo

Los últimos datos publicados en 2020, en la novena edición del Atlas de la Diabetes de la FID, indican que alrededor de 463 millones de personas viven con diabetes en la actualidad a nivel global en sus distintos grados, es decir aproximadamente un 7% de la población vigente. Sin embargo, no son pocos los especialistas que indicaron que los casos pudieron haber aumentado bastante durante la pandemia de coronavirus debido al aumento del promedio del sedentarismo y a la disminución del ejercicio físico.