Encontraron al estudiante de La Plata que era buscado desde el lunes: dónde estaba

Encontraron con vida a Mariano Martínez, el joven de 21 años estudiante de Arquitectura que estaba desaparecido desde el lunes pasado. Fue hallado en Córdoba "en perfecto estado de salud", según lo confirmaron las autoridades provinciales.

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"Mariano se encuentra en perfecto estado de salud y, de acuerdo con las primeras actuaciones, había llegado a Córdoba por su propia voluntad", publico el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, en su cuenta de X.

El joven estaba desaparecido desde el lunes, cuando fue a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) para entregar un trabajo. Recientemente, la policía había podido reconstruir los movimientos del joven en Córdoba: primero había concurrido a una imprenta a realizar copias y luego a distintos locales para entregar CV en busca de trabajo.

"Tras su localización, se dará inmediata intervención a las autoridades judiciales correspondientes de la provincia de Buenos Aires para continuar con las actuaciones de rigor. Una búsqueda que movilizó recursos y personal durante horas termina con la noticia que todos esperábamos, Mariano está bien y fue encontrado", agregó el ministro.

Cómo fue el caso

El caso comenzó el pasado lunes 31 de agosto, cuando Mariano salió de su casa en Berazategui para entregar un trabajo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Llegó a la ciudad cerca de las 9, le comentó a un compañero que se sentía mal, dejó el trabajo y se retiró. Desde ese momento le habían perdido el rastro.

Tras varios días, el joven fue visto en la ciudad de Córdoba, donde fue registrado por imágenes. Fue su propia madre la que confirmó que pudo reconocerlo a partir del registro de cámaras de seguridad de comercios. "Es mi hijo", aseguró al identificarlo en las imágenes.

Desde entonces la madre se mantuvo en contacto con las autoridades de seguridad cordobesas, que horas después le comunicaron la buena noticia del hallazgo del joven de Berazategui.