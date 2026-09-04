Después de varios días de incertidumbre, la familia de Mariano Martínez, el estudiante de Arquitectura de 21 años desaparecido desde el lunes, recibió una noticia que llevó algo de alivio. Aparentemente, el joven fue visto en la ciudad de Córdoba y hay registro de su paso por allí. La madre vio las imágenes y confirmó que es él.

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Alicia, la mamá de Martínez, habló ante los medios este jueves y contó que pudo reconocerlo a partir del registro de cámaras de seguridad de comercios. Contó que según le explicaron las autoridades, su hijo se habría acercado a distintos comercios para dejar su currículum.

“Es mi hijo”, aseguró al identificarlo en las imágenes. Según la reconstrucción de la policía sobre los movimientos del joven en Córdoba, primero habría concurrido a una imprenta a realizar copias y luego a distintos locales de la zona para entregar los CV en busca de trabajo.

Las imágenes de Mariano en Córdoba

Alicia contó que al principio le resultaba difícil creer que Mariano pudiera estar en Córdoba. Sin embargo, las fotos y videos que le mostraron terminaron por despejar sus dudas. “La verdad que me tranquilizaron enormemente”, expresó la mujer.

Desde entonces la madre mantiene comunicación con las autoridades de seguridad cordobesas, que participan del operativo para intentar ubicar al joven. Ahora la familia espera que se pueda establecer dónde se encuentra Mariano, para darle intervención a los equipos técnicos y profesionales que lo acompañarán y facilitarán el reencuentro con sus allegados.

El caso comenzó el pasado lunes 31 de agosto, cuando Mariano salió de su casa en Berazategui para entregar un trabajo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Llegó a la ciudad cerca de las 9, le comentó a un compañero que se sentía mal, dejó el trabajo y se retiró. Desde ese momento le habían perdido el rastro.

La hipótesis de que viajó por decisión propia

Tras la aparición de nuevas pistas, empezó a tomar fuerza la hipótesis de que Mariano haya viajado a Córdoba por iniciativa propia. Su madre recordó que tiempo atrás el joven había participado en un congreso en esa provincia y que allí había conocido a profesores de la Universidad Nacional de Córdoba.

Alicia cree que aquella experiencia pudo haber quedado presente en su hijo y que, frente a una situación personal que atravesaba, pudo considerar la posibilidad de empezar una nueva etapa lejos de su casa. “Seguramente pensó que no lo íbamos a dejar, que no lo íbamos a apoyar”, justificó la mujer.

Para cerrar, dejó en claro que, si esa fuera efectivamente su decisión, la familia no se opondría: “Si él se quiere mudar para allá, lo vamos a apoyar”.