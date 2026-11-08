León XIV llegó este domingo 8 de noviembre a la Argentina y antes de tocas suelo fue recibido por un mensaje especial desde la torre de control del Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires. "Queremos darle la más cálida bienvenida al espacio aéreo argentino", se escucha en la grabación que ya circula en redes sociales.

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El mensaje se dio en el vuelo procedente de Montevideo, Uruguay, donde el Papa inició su primera gira sudamericana que también lo llevará a Perú. El personal aeroportuario le dedicó unas palabras de bienvenida que expresaron la emoción por su presencia en la Argentina: "Santo Padre desde la torre de control del Aeroparque Jorge Newbery queremos darle la más cálida bienvenida al espacio aéreo argentino".

"Es una inmensa alegría para todos los argentinos recibirlo en nuestro país", expresaron desde la torre de Control mientras el avión se preparaba para aterrizar.

Y siguió: "Nos llena de emoción su presencia y el significado de esta visita para nuestra nación". Finalmente se escucha: "Bienvenido a la Argentina Santo Padre. Bienvenidos todos. Vayan y anuncien", en referencia al lema oficial de la visita del Papa a la Argentina.

El papa León XIV llegó a la Argentina

El Pontífice aterrizó a las 16:33 en el Aeroparque Jorge Newbery, a bordo de un Boeing 737 MAX 8 de Aerolíneas Argentinas, que había partido desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo.

La última visita papal había sido la de Juan Pablo II en 1987. La llegada de León XIV marcó el regreso de un jefe de la Iglesia católica a nuestro país después de 39 años y la primera desde el pontificado de Francisco, que no logró volver a la Argentina.

Hasta el momento, la agenda del Papa marcha acorde a lo estipulado en el cronograma. Esta tarde rindió un homenaje en el monumento a San Martín, en la plaza San Martín, y luego se reunió con el Presidente en la Casa Rosada, donde saludó Gabinete nacional y a otras autoridades nacionales. También estuvieron presentes autoridades eclesiásticas locales y provenientes del Vaticano.

La jornada continúa en el Palacio Libertad (ex CCK), donde se reunió con representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático para dar un mensaje a la población argentina.