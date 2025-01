"Si te gustó, ahora bancátela”: la denuncia por violencia obstétrica que complica más a la enfermera acusada de ser una asesina serial

Fue una jornada dolorosa y cargada de angustia en los Tribunales de Córdoba durante una nueva jornada del juicio contra Brenda Aguero y otros 11 imputados por la muerte de cinco bebés y la tentativa de homicidio de otros ocho. Frente a los jueces y el jurado declaró Damaris Bustamante, mamá de Benjamín, uno de los bebés que murió pocas horas después de nacer. Según la investigación, la criatura fue una de las víctimas de la enfermera que es considerada una asesina serial. De esta declaración surgieron detalles que podrían sumar una nueva acusación contra la imputada principal y otros que también permitirían avanzar en cómo eran sus movimientos y los del personal del centro de salud.

Antes de que empezara la declaración de la mujer, Brenda Aguero fue retirada del recinto de juicio por expreso pedido de la declarante, ya que aseguró que no puede verla porque le genera mucha angustia. El relato de Damaris Bustamante estuvo cargado de angustia y se tuvo que frenar varias veces porque la mujer rompía en crisis de llanto. Durante varios minutos explicó cómo fue la atención que recibió y denunció que fue víctima de violencia obstétrica, lo que contrasta con varias declaraciones de los funcionarios imputados en la causa. La mujer explicó que llegó al Neonatal acompañada de su pareja y sus padres el 23 de abril de 2022. Llegó con siete centímetros de dilatación, a punto de dar a luz, y fue “inmediatamente separada de sus familiares y me llevaron a una sala de preparto”, contó la mujer.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En ese momento, relató, fue víctima de violencia por parte del personal médico de la institución y señaló en particular a la enfermera Brenda Aguero. “Me obligaron a sacarme el pantalón sola y recibí un trato humillante” dijo Damaris y recordó puntualmente que le dijeron “si te gustó lo dulce, ahora bancate lo amargo”. En cuanto a esta situación, la mujer recordó que se reunió con el subdirector administrativo del Neonatal, Alejandro Escudero Salama, y con la Directora, Liliana Asís, y que le pidieron “que no haga la denuncia y que tenga paciencia”. En ese momento su hijo ya había muerto y la psicóloga del hospital que la acompañaba en la reunión intentó responsabilizarla. “Me hizo creer que mi hijo murió porque yo hice algo malo y correspondía que él muriera”, contó. Con este relato, se complica la situación de los funcionarios que estaban a cargo del Neonatal en ese momento que, aunque podían desconocer las actuales acusaciones contra Aguero, fueron parte de un contexto de extrema violencia y revictimización de las madres cuyos bebés murieron en el lugar.

Luego del parto, explicó la mujer frente al tribunal, recibió a su bebé de manos de la enfermera acusada de los homicidios y contó que pudo amamantarlo. Sin embargo la enfermera Brenda Aguero empezó a notar que algo no estaba bien y la misma Brenda Aguero quien le remarcó que la criatura “parecía estar mal” y la cargó hasta Terapia Intensiva donde luego le comunicaron la muerte. “Mi hijo era hermoso, cuando lo tuve en el pecho me miró y sentí la conexión que cuentan las madres. En ningún momento lo vi mal”, contó Damaris y recordó que cuando nació Benjamín, la neonatóloga le dijo que festejaba que era un bebé super sano y horas más tarde la misma médica le dijo “no te puedo dar una explicación pero no va a vivir tu bebé”. La mamá de Benjamín contó que actualmente está con acompañamiento psiquiátrico para transitar el momento y que no abandona su sueño de ser madre aunque aún no puede superar este proceso de dolor.

En otro punto de su declaración, Damaris contó cómo fue el trágico momento de recuperar el cuerpo de su bebé. En medio del dolor, el personal del hospital le desaconsejó realizar la autopsia. “Me dijeron ¿para qué querés hacer una autopsia? Podés hacerlo pero te lo van a abrir todo”, recordó. Ahora, con la defensa cuestionando la falta de esos procedimientos, las familias entienden que fue una proceso para disuadir a las familias y evitar que se conociera lo que estaba ocurriendo en el lugar.

Benjamín Luna Bustamante fue el segundo bebé muerto en el contexto que se investiga y que tiene a Brenda Aguero, la enfermera, acusada de perpetrar cinco homicidios y otras ocho tentativas de homicidio inyectando a los recién nacidos potasio e insulina. Después del relato de Damaris fue el turno de Claudia Ringelheim, una de las imputadas y ex empleada del Neonatal. Así terminó esta semana de juicio que continuará desde el próximo lunes y se espera más declaraciones de otros padres de bebés, aunque fuentes judiciales no descartan que pronto, la enfermera Brenda Aguero poda volver a declarar ante el tribunal.