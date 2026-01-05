Efemérides del 6 de enero: qué pasó un día como hoy

Cada 6 de enero se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el fin del "uno a uno", la toma del capitolio en los Estados Unidos hasta la llegada de los Reyes Magos.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1412 - Nacimiento de Juana de Arco

En la comuna de Domrémy-la-Pucelle, en Lorena, Francia, nació la campesina y heroína al liderar tropas francesas al final de la Guerra de los 100 Años con Inglaterra. En 1431, a los 19 años, murió en la hoguera después de un juicio por herejía. Fue declarada santa en 1920 por el papa Benedicto XV.

1852 - Fallecimiento de Louis Braille

El pedagogo francés murió en París a los 43 años. Fue creador del sistema de lectura y escritura para personas con discapacidad visual que lleva su apellido y es utilizado en todo el mundo.

1923 - Nacimiento de Jacobo Timerman

En la ciudad polaca de Bar, en la actual Ucrania, nació el periodista, fundador de las revistas Primera Plana y Confirmado, y del diario La Opinión de Buenos Aires.

1943 - Nacimiento de Osvaldo Soriano

El escritor y periodista nació en la ciudad bonaerense de Mar del Plata. Fue autor de las novelas Triste, solitario y final y No habrá más penas ni olvido, que fueron llevadas al cine. La obra de Soriano fue publicada en 20 países y traducida a una quincena de idiomas.

1946 - Syd Barrettt

En la ciudad de Cambridge, en Durham, Inglaterra, nació el músico y compositor británico Roger Keith Barrett, vocalista y guitarrista de Pink Floyd, la célebre banda de rock que dejó tres años después de haberla fundado.

1954 - Nacimiento de Diego Arnedo

Nació en la ciudad bonaerense de Hurlingham el músico y compositor, uno de los artistas más influyentes del rock nacional por sus composiciones como bajista del grupo Divididos liderado por Ricardo Mollo. Fue también bajista de la banda de rock Sumo.

1955 - Nacimiento de Rowan Atkinson

En la ciudad de Consett, Durham, Inglaterra, nació el actor y humorista británico, popularmente conocido por interpretar el personaje principal de la serie de televisión Mr. Bean.

1962 - Sábados circulares

El Canal 9 de televisión emitió por primera vez el programa Circulares de Mancera, después llamado Sábados Circulares, que fue conducido por Nicolás “Pipo” Mancera, pionero del formato “ómnibus”. El ciclo, que llegó a tener 84 puntos de rating, pasó luego por Canal 13 y Canal 11 a lo largo de una trayectoria de 14 años.

1970 - Nacimiento de Leonardo Astrada

Nació el exfutbolista, director técnico y periodista deportivo Leonardo “el Negro” Astrada. Es el jugador que más veces ganó el torneo de Primera División, con 12 títulos. Como entrenador “millonario” ganó uno. Fue además técnico de Estudiantes de La Plata y de Argentinos Juniors.

1975 - Ángel Labruna

El exdelantero y entrenador asumió como nuevo técnico de River Plate, donde empezará un exitoso ciclo que le permitirá al club salir campeón después de 18 años. Labruna, máximo goleador de la era del fútbol profesional, es uno de los grandes ídolos de los “millonarios”.

1993 - Bill Wyman

El músico y compositor británico anunció que deja The Rolling Stones al cabo de 30 años de desempeñarse como bajista de la popular banda de rock. Su lugar fue ocupado por el estadounidense Darryl Jones.

2002 - Fin del "uno a uno"

Fue sancionada la ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario, que marca el fin de la Convertibilidad. Desde 1991, ese programa establecía la paridad de “uno a uno” entre el peso y el dólar estadounidense, y el libre cambio entre ambas monedas.

2017 - Fallecimiento de Ricardo Piglia

A los 75 años murió en Buenos Aires el escritor, crítico literario y guionista, ganador de dos premios Konex, de un Premio Iberoamericano de Letras José Donoso y del Rómulo Gallegos, entre un total de 12 galardones. Entre sus obras se destacan Plata quemada, Blanco nocturno y La ciudad ausente, entre otras novelas.

2021 - Toma del Capitolio

Militantes de grupos de ultraderecha partidarios del presidente estadounidense Donald Trump invadieron con violencia la sede de la Cámara de Representantes para impedir que convalidara el resultado de las elecciones, en las que su líder fue derrotado por el demócrata Joe Biden. Trump alentó las protestas de sus seguidores al afirmar que hubo un “fraude electoral''.

2026 - Reyes Magos

Esta fecha recuerda el viaje de los tres Magos de Oriente —Melchor, Gaspar y Baltasar— hasta Belén, donde reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios y le ofrecieron oro, incienso y mirra. La tradición popular sostiene que, durante la noche del 5 de enero, los Reyes visitan los hogares y dejan regalos a los niños, tal como lo hicieron con el Niño Jesús. Por eso, en la Argentina es costumbre dejar pasto y agua para los camellos, además de los zapatos donde aparecerán los obsequios. También es el momento en que muchas familias desarman el árbol de Navidad.