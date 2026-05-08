Efemérides del 8 de mayo: qué pasó un día como hoy

Masacre en Budge.

Cada 8 de mayo se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la rendición de las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial, el fallecimiento de Caloi hasta el anuncio de Mauricio Macri por el préstamo con el Fondo Monetario Internacional.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1527 - Río Paraná

El explorador y cartógrafo español Sebastián Gaboto navegó por primera vez por el río Paraná, el segundo más largo de Sudamérica. Su curso pasa por Argentina, Brasil y Paraguay. Gaboto llegó hasta la desembocadura del río Paraguay.

1887 - Papa León XIII

El pontífice coronó en el Vaticano la imagen de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina. La imagen está guardada en la basílica de la ciudad bonaerense homónima, a unos 60 kilómetros al oeste de Buenos Aires.

1945 - Segunda Guerra Mundial

Las tropas de la Alemania nazi se rindieron en forma incondicional en Berlín, con lo que se abre el camino hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto concluyó en septiembre de 1945, luego de que se rindieran Italia y Japón, los aliados de la Alemania de Adolfo Hitler.

Segunda Guerra Mundial.

1970 - Centro Cultural San Martín

El espacio fue inaugurado en Buenos Aires. Es sede de congresos, conferencias y actividades culturales. Su primer gran evento internacional fue la disputa de una de las semifinales del Campeonato Mundial de Ajedrez de 1971, en las que el estadounidense Bobby Fischer venció al armenio Tigran Petrosian.

1970 - The Doors

La banda estadounidense de rock, liderada por Jim Morrison, realizó un recital en el Cobo Arena de la ciudad de Detroit que duró más de cuatro horas.

1970 - Let it be, la despedida de Los Beatles

En el Reino Unido salió a la venta el último disco de estudio grabado por la legendaria banda británica de pop rock The Beatles a pocos días de conocerse su disolución.

1970 - Nacimiento de Naomi Klein

Nació en Montreal la periodista y escritora canadiense, una de las voces más influyentes del pensamiento crítico sobre la globalización y el neoliberalismo. Alcanzó notoriedad internacional con la publicación de No Logo, donde cuestiona el poder de las marcas y el avance del modelo neoliberal. Más tarde profundizó esas ideas en obras como La doctrina del shock y Esto lo cambia todo. También dirigió el documental La Toma, centrado en el fenómeno de las fábricas recuperadas en la Argentina.

1977 - Nacimiento de Pepe Sánchez

En la ciudad bonaerense de Bahía Blanca nació el ex basquetbolista Juan Ignacio Sánchez, campeón olímpico con la selección argentina en los juegos de Atenas 2004. Es el primer argentino en jugar en la liga de la Asociación Nacional de Basquetbol de Estados Unidos (NBA).

1979 - The Cure

La banda británica, pionera del género new wave, publica en Londres su álbum debut, al que llamó Three imaginary boys. Con temas de este álbum y los de tres sencillos posteriores grabó el disco Boys Don't Cry, con el que la banda desembarcó en Estados Unidos.

1980 - Viruela

La Organización Mundial de la Salud declaró que erradicaron del planeta al virus de la Viruela, causante de la enfermedad que tenía una tasa de mortalidad del orden del 30% y superior al 50% en bebés y niños de tres a cinco años.

1987 - La masacre de Budge

Tres policías bonaerenses asesinaron a Agustín Olivera (26), Roberto Argañaraz (24) y Oscar Aredes (19), que tomaban cerveza en una esquina de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora. Los efectivos fraguaron un enfrentamiento y permanecieron prófugos durante años, hasta ser detenidos y condenados a once años de prisión. El caso es un símbolo de la lucha contra la violencia institucional y dio impulso a la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Desde entonces, cada 8 de mayo se conmemora en la Argentina el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional.

2002 - Carlos Tévez

El delantero Carlos Tevez convirtió su primer gol con la camiseta de Boca Juniors. Lo hizo en el partido que el equipo xeneize empató 1-1 con Olimpia de Paraguay por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Carlos Tévez.

2008 - Pep Guardiola

El Barcelona español anunció en rueda de prensa la contratación del director técnico del equipo “blaugrana”. Fue el comienzo de uno de los más exitosos ciclos de la historia del fútbol.

2012 - Fallecimiento de Caloi

A los 63 años murió en la ciudad bonaerense de Adrogué el dibujante e historietista Carlos Loiseau, creador del popular personaje Clemente, de la tira que publicaba el diario Clarín. Clemente llegó luego a la televisión, con un programa que fue transmitido por canal 13 y otras emisoras de televisión.

2018 - Mauricio Macri

El presidente anunció el comienzo de gestiones para acordar un préstamo del Fondo Monetario Internacional, por el que se adeudan en la actualidad unos 45.000 millones de dólares.

2026 - Día Internacional de la Cruz Roja

Esta efeméride conmemora la fecha de 1828 en la que nació su fundador, el empresario y activista suizo Henry Dunant.