LUNES | Qué edad tiene el papa León XIV: cuándo nació, de qué signo es y qué dice su carta natal

El papa León XIV, nacido como Robert Francis Prevost, es el primer pontífice de origen estadounidense de la historia de la Iglesia católica. Tras su operación pulmonar y el historial de enfermedades en su familia, despierta curiosidad sus datos personales. Qué anticipa la astrología sobre su personalidad y futuro.

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Qué edad tiene el papa León XIV: cuándo y a dónde nació

Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois, por lo que cumplió 71 años. Robert Prevost creció en una familia católica de clase trabajadora en el sur de Chicago, Estados Unidos.

Fue elegido papa en 2025, tras el cónclave que se realizó por la muerte de Francisco, y asumió el cargo a los 70 años. Llegó al frente de la Iglesia durante la cuarta votación por los 133 cardenales y se convirtió en el pontífice número 267 de la Iglesia.

El Papa nació el 14 de septiembre de 1955 por lo que es de virgo y tiene 71 años

De qué signo es el papa León XIV

Por su fecha de nacimiento, el papa León XIV es de Virgo. Es un signo de tierra, regido por Mercurio, que la astrología vincula con la dedicación al trabajo, el análisis y el servicio a los demás.

En el horóscopo chino, 1955 corresponde al año de la Cabra de Madera.

Qué dice la carta natal del papa León XIV

Como el horario exacto de su nacimiento no trascendió, las lecturas astrológicas son parciales. Lo que sí se puede afirmar a partir de la fecha es que el Sol está en Virgo y su Venus y Marte también se ubican en ese signo. Para esa mirada, esto refuerza un perfil orientado al compromiso con el otro, la disciplina y la vida de servicio.

Otras interpretaciones van más allá. Su carta mostraría la Luna en Piscis, asociada a una espiritualidad intensa y a la empatía, y un ascendente en Escorpio, que aportaría magnetismo y capacidad de atravesar procesos de transformación. Esa misma fuente menciona Saturno en Escorpio, ligado a un compromiso firme con las responsabilidades, y Plutón en Leo, vinculado con lo institucional.

La astrología también pone la lupa en el nombre elegido. León remite a Leo, el signo del liderazgo y el coraje, lo que genera un contraste con su Sol en Virgo, más discreto. Para la astrología, entonces, el resultado es el de un Papa de estilo sobrio, que prioriza la escucha y la acción silenciosa por sobre los grandes gestos. Sin embargo, se trata de interpretaciones simbólicas que son incompletas por no conocer el horario exacto de su nacimiento.