Ed Sheeran plantó más de 14.000 árboles para convertir un campo en un refugio para aves, anfibios e insectos

El músico Ed Sheeran invirtió más de 55 millones de dólares para transformar un predio agrícola de Suffolk, Inglaterra, en una reserva natural con 14.000 árboles y un estanque de conservación. La iniciativa busca promover el reasilvestramiento y compensar la huella de carbono de sus giras, aunque enfrentó polémicas vecinales.

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La propiedad se ubica en el condado de Suffolk, Inglaterra. Allí plantó más de 14.000 árboles, creó un estanque de conservación y habilitó que la vegetación volviera a crecer de forma natural. Este proceso demandó una década que inició con el permiso municipal original que condicionaba la obra exclusivamente a la protección natural, lo que prohibía su uso recreativo o como piscina.

Para reforzar los cuidados, el cantante comenzó una campaña masiva de forestación que llegó a los 14.000 árboles sembrados en distintas partes de la propiedad hacia 2021. La combinación de árboles, pastizales y zonas húmedas convirtieron el terreno en un ambiente favorable para numerosas especies silvestres.

El estanque ofrece un hábitat ideal para anfibios y otros pequeños animales, mientras que la reforestación proporcionó alimento, sombra y lugares de nidificación para aves e insectos polinizadores. El objetivo del proyecto es recuperar parte de la biodiversidad que había disminuido durante décadas de explotación agrícola.

El impacto ambiental del campo de Ed Sheeran

La transformación del terreno arado en un refugio biológico responde a un mecanismo ecológico directo. Después de suspender el corte constante de la pradera y rodear el estanque con bosques jóvenes, se generaron microhábitats entrelazados. La vegetación alta ofrece alimento y cobijo a insectos, mientras que la lámina de agua provee sitios de reproducción indispensables para los anfibios y alimento para las aves de paso.

Pese al propósito ambiental, el proyecto enfrentó fricciones locales cuando se instalaron escalones y un embarcadero en el cuerpo de agua en 2017. Sin embargo, en 2019 se realizaron inspecciones que confirmaron que no se violaban las normas de conservación.

De todas maneras, la polémica renació en 2024 tras la difusión de un video del artista saltando al agua, luego de que las restricciones de natación ya habían sido apeladas y retiradas legalmente.

¿Por qué Ed Sheeran plantó árboles?

El músico explicó que la iniciativa está vinculada al reasilvestramiento del Reino Unido, un movimiento que busca devolver espacios a la naturaleza mediante la restauración de ecosistemas. El proyecto también forma parte de su intención de compensar parte del impacto ambiental asociado a sus giras internacionales, como así también promover la recuperación de áreas verdes dentro de su propiedad.

Así, el antiguo campo agrícola se convirtió en un pequeño refugio natural donde la vegetación y la fauna volvieron a ocupar un lugar central.