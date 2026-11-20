La aerolínea española Plus Ultra oficializó la suspensión por tiempo indefinido de su ruta directa entre Buenos Aires y Madrid, interrumpiendo las operaciones que había comenzado a prestar en el país a mediados de año. A través de un comunicado emitido a los pasajeros, la compañía adjudicó la medida al complejo entorno que atraviesa el sector del transporte aéreo internacional. La firma había sido autorizada por Javier Milei para empezar a operar en nuestro país en mayo pasado.

{{{htmlAmp}}}

La decisión de interrumpir la conexión con la Argentina se inscribe en un profundo proceso de reestructuración y ajuste que la empresa lleva adelante en su programación internacional, el cual también alcanzó a sus rutas hacia Perú. De acuerdo con las proyecciones financieras difundidas por la firma, los costos estimados en combustible para el ejercicio anual experimentaron una subida superior al 50% en comparación con los valores iniciales previstos.

El desequilibrio financiero se vio reflejado en balances deficitarios acumulados durante los primeros meses del año, lo que motivó la presentación de un preconcurso de acreedores ante los tribunales mercantiles de Madrid para negociar un plan de viabilidad y reestructuración de compromisos.

Cabe recordar que, pocas semanas antes de la suspensión total, la aerolínea ya había recortado de cinco a dos sus frecuencias semanales entre Ezeiza y Madrid, aludiendo en ese momento a desvíos operativos y a los costos derivados de las obras en la terminal aérea argentina.

“Somos conscientes del impacto que esta decisión puede tener en los planes de nuestros pasajeros y lamentamos sinceramente las molestias que pueda ocasionar. Estamos trabajando para atender cada caso con la mayor agilidad posible, dando prioridad a los viajes más próximos”, sostuvieron desde Plus Ultra.

Qué deben hacer los pasajeros afectados por la suspensión de Plus Ultra

Frente a la cancelación imprevista de los servicios, desde la compañía informaron que las personas que tenían pasajes emitidos con fecha de viaje recibirán una notificación formal vía correo electrónico detallando los pasos a seguir.

Compras directas: Quienes hayan adquirido los tickets a través de los canales oficiales de la aerolínea deben canalizar sus consultas y solicitudes de reintegro o reubicación directamente mediante el portal de atención al cliente de la empresa.

Compras por agencias: En los casos en que los pasajes se hayan concretado a través de agencias de turismo o plataformas intermediarias, la gestión de los reclamos debe realizarse obligatoriamente por medio del canal de venta original en el cual se efectuó la transacción.

La aerolínea Plus Ultra dejó de vender pasajes para la ruta entre Buenos Aires y Madrid la semana pasada.

La aerolínea low cost de Milei

Esta situación ocurre en el marco de la política de “cielos abiertos” impulsada por el Gobierno de Javier Milei, ya que en noviembre de 2025 autorizó para mayo de este año a Plus Ultra a operar la ruta Buenos Aires-Madrid. La medida fue oficializada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 40/2025, firmada por el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez.

“Autorizar a la empresa de bandera española Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. a explotar servicios regulares y no regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas”, establecía el texto. El marco legal se fundamentó en el Acuerdo de Servicios Aéreos firmado en 1947 entre Argentina y España, además de actas de reuniones bilaterales en 2005 y 2019.

La autorización fue presentada como parte de la estrategia oficial para ampliar la oferta de vuelos internacionales y fomentar la competencia en el mercado aerocomercial. En ese contexto, Milei había defendido la apertura del sector. “La política de cielos abiertos es un paso fundamental para integrar a la Argentina al mundo”, sostuvo.