El petróleo tepó a más de US$ 112 y alcanzó su precio más alto desde mayo

La cotización internacional del petróleo volvió a registrar una fuerte aceleración en los mercados de commodities, alcanzando niveles récord en el caso del crudo Brent tras una serie de mortales ofensivas atribuidas a los rebeldes hutíes contra infraestructuras estratégicas en Arabia Saudita. Las agresiones reactivaron los temores a una interrupción severa en la cadena de suministros proveniente de la principal región exportadora de hidrocarburos del planeta, desatando evacaciones corporativas y alertas diplomáticas de máxima gravedad.

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En los mercados de futuros, el barril de crudo Brent avanzó un 2,81% para cotizar a 111,88 dólares, habiendo tocado durante la jornada un pico intrahorario de 112,55 dólares, su marca más elevada desde el pasado 18 de mayo. En forma simultánea, el indicador estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cotizó con una suba del 2,1% situándose en 99,19 dólares el barril, tras superar momentáneamente la barrera psicológica de los 100,07 dólares.

La nueva conmoción en las pizarras internacionales se desató como consecuencia directa de la incursión armada ejecutada el miércoles por el grupo insurgente hutí de Yemen, alineado con el régimen de Teherán, contra múltiples objetivos en territorio saudí. La ofensiva dejó un saldo confirmado de un fallecido y ocho heridos en un aeropuerto civil de la localidad de Dammam, además de la muerte de dos personas como consecuencia de un ataque con drones perpetrado contra un yacimiento petrolífero operado en el reino.

Ante el agravamiento de la amenaza militar, la gigante petrolera estatal Saudi Aramco instruyó a su personal administrativo y técnico a evacuar con carácter de urgencia la sede central de la corporación ubicada en Dhahran para pasar a desempeñarse de forma remota, según confirmaron fuentes corporativas. De manera simultánea, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ordenó el retiro inmediato de parte de sus diplomáticos y familiares en las misiones desplegadas en Arabia Saudita, disponiendo medidas similares para otras delegaciones norteamericanas apostadas en Medio Oriente.

Pese a que estimaciones de la firma Morgan Stanley ubicaron las exportaciones marítimas del Golfo Pérsico en un promedio cercano a los 17 millones de barriles diarios durante la última semana, los analistas financieros destacaron que la fluidez del comercio queda opacada por el riesgo latente de ataques a buques en el estrecho de Ormuz. Desde la consultora PVM Oil precisaron que las noticias sobre los volúmenes exportados se ven sobrepasadas por la volatilidad reinante, anticipando que "no se prevé una distensión hasta las elecciones de mitad de legislatura en Estados Unidos, lo que debería mantener elevados los precios del crudo".

Con información de Reuters