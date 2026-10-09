Dramático aluvión en Santiago de Chile: autos arrasados, heridos y "zona de catástrofe"

Un violento aluvión provocado por intensas lluvias sacudió un exclusivo barrio de Santiago de Chile, convirtió sus calles en ríos y arrasó con árboles y autos. Hubo varios heridos y graves daños en clínicas y supermercados. Tras el temporal, el presidente chileno, José Antonio Kast, declaró "zona de catástrofe" a la región.

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Las precipitaciones torrenciales sucedidas este jueves provocaron un devastador aluvión que afectó gravemente a la comuna de Las Condes, en la zona precordillerana del este de Santiago de Chile. El episodio se produjo luego de que la Quebrada Honda, un desfiladero clave, se desbordara a raíz de las intensas precipitaciones en la alta montaña, donde la lluvia cayó sobre la nieve acumulada.

Según informaron desde Los Andes y Noticias Argentinas, la emergencia dejó un saldo preliminar de al menos seis personas lesionadas de diversa consideración, entre las que se confirmó la atención de un menor de un año producto de una fractura.

El ingreso de agua sucia y escombros afectó a la Clínica UC Christus y a la Clínica Universidad de los Andes, donde los médicos tuvieron que evacuar. También se registraron daños de consideración en un supermercado de la zona y en la sede educativa Duoc UC. La corriente arrastró desde autos particulares hasta un colectivo del transporte público.

De acuerdo a lo informado por Carabineros, el primer torrente fue detectado cerca de las cinco de la tarde en la calle General Blanche y atribuyó el inicio del episodio al desborde de un canal en Francisco Bulnes Correa.

Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) señaló que se activaron de manera repentina quebradas de montaña, cauces que suelen permanecer secos durante gran parte del año y que se desbordaron por las precipitaciones extremas.

¿Qué dijeron las autoridades?

Tras evaluar los daños y reunir al comité de emergencia regional, Kast instruyó declarar a la comuna de Las Condes como "zona de catástrofe", una herramienta burocrática clave para destrabar fondos y agilizar la asistencia estatal directa.

"Estamos enfrentando una emergencia de activación muy rápida", advirtió.

Por su lado, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, graficó el dramatismo de la jornada y señaló: "Sabemos que hay muchas viviendas inundadas. Estamos yendo a rescatar a las personas que se encuentran atrapadas".