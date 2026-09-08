Dos históricas líneas de colectivos de Rosario cambiaron su recorrido: cuáles son las nuevas rutas

Dos líneas de colectivos de Rosario modificaron sus recorridos desde este lunes 7 de septiembre, con cambios que afectan a la zona oeste de la ciudad. Se trata de la línea 121 y el Enlace Avellaneda Oeste, que ahora circulan por la recientemente inaugurada avenida Rouillón.

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La modificación forma parte de la renovación integral del Parque Oeste y contempla nuevas paradas para el ascenso y descenso de pasajeros. La primera trasladó parte de su cobertura hacia Rouillón en el tramo que antes realizaba por Pedro Lino Funes, mientras que el Enlace Avellaneda Oeste extendió su trayecto hasta avenida Pellegrini.

La Municipalidad de Rosario informó que las alteraciones buscan ampliar la cobertura del transporte y generar nuevas posibilidades de combinación con otras líneas. En particular, el Enlace Avellaneda Oeste ahora permite realizar trasbordos con las líneas 120, 121, 123 y 153 Roja y Negra.

¿Cómo quedaron los nuevos recorridos de los colectivos de la línea 121 y el Enlace Avellaneda Oeste?

La línea 121 mantiene su recorrido entre avenida de Las Palmeras y bulevar Seguí y el centro de Rosario, pero incorpora el paso por avenida Rouillón. En sentido hacia el centro, parte de avenida de Las Palmeras y bulevar Seguí, continúa por avenida Rivarola, Colombres, bulevar 27 de Febrero, Guatemala, Montes Flores, Colombia y Ocampo, para luego tomar Rouillón, Cerrito, Matienzo, avenida Presidente Perón, Lima, La Paz, bulevar Avellaneda, Mendoza y Buenos Aires hasta Santa Fe.

En el regreso, desde Buenos Aires y Santa Fe, circula por Santa Fe, bulevar Avellaneda, avenida Presidente Perón, bulevar 27 de Febrero, Liniers, Riobamba y avenida Rouillón. Luego continúa por Viamonte, Colombia, bulevar 27 de Febrero, colectora José M. Rosa, calle 1711, Colombres y avenida Rivarola hasta regresar a avenida de Las Palmeras.

El Enlace Avellaneda Oeste, en tanto, extiende su recorrido por avenida Rouillón hasta Pellegrini. En sentido de ida, parte de Rouillón y Pellegrini, sigue por Rouillón, Cisneros, Matienzo, Maradona y Felipe Moré hasta Aborígenes Argentinos.

En la vuelta, comienza en Felipe Moré y Aborígenes Argentinos, continúa por Aborígenes Argentinos, Matienzo, Cisneros, Rouillón, Amenábar, Liniers, Gálvez, nuevamente Rouillón, Cochabamba, Solís y avenida Pellegrini hasta Rouillón.

Además, se incorporaron nuevas paradas. Para la línea 121 se habilitaron puntos en Rouillón y Viamonte, Rouillón y La Paz, Rouillón y Riobamba, Rouillón y Cerrito, y Cerrito y Pedro Lino Funes. En el caso del Enlace Avellaneda Oeste, las nuevas paradas están ubicadas en distintos cruces de Rouillón con Rueda, bulevar 27 de Febrero, Riobamba, Cerrito y Pasco, además de Solís y avenida Pellegrini.

Nuevo recorridos de la línea 121

IDA: desde Av. de Las Palmeras (ex Camino Límite del Municipio) y Bv. Seguí, por Av. de Las Palmeras (sentido Sur-Norte), Av. Rivarola, Colombres, Bv. 27 de Febrero (sentido Oeste-Este), Guatemala, Montes Flores, Colombia, Ocampo, Rouillón, Cerrito, Matienzo, Av. Pte. Perón (sentido Oeste-Este), Lima, La Paz, Bv. Avellaneda (sentido Sur-Norte), Mendoza, Buenos Aires hasta Santa Fe.

VUELTA: Desde Buenos Aires y Santa Fe, por Santa Fe, Bv. Avellaneda (sentido Norte-Sur), Av. Pte. Perón (sentido Este-Oeste), Bv. 27 de Febrero, Liniers, Riobamba, Av. Rouillón, Viamonte, Colombia, Bv. 27 de Febrero (sentido Este-Oeste), Colectora José M. Rosa (sentido Norte-Sur), Calle 1711, Colombres, Av. Rivarola (sentido Este-Oeste), Av. de Las Palmeras hasta Bv. Seguí.

Nuevo recorridos del Enlace Avellaneda Oeste

IDA: desde Av. Rouillón y Av. Pellegrini, por Av. Rouillón, Cisneros, Matienzo, Maradona, Felipe Moré hasta Aborígenes Argentino.

VUELTA: desde Felipe Moré y Aborígenes Argentinos, por Aborígenes Argentinos, Matienzo, Cisneros, Av. Rouillón, Amenábar, Liniers, Gálvez, Av. Rouillón, Cochabamba, Solís, Av. Pellegrini hasta Rouillón.