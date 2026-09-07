El Bus Eléctrico amplía su recorrido y ahora llega a uno de los barrios más visitados de Buenos Aires

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) amplió el recorrido del Bus Eléctrico hasta Caminito, uno de los principales puntos turísticos de La Boca. La extensión conecta al sector del sur porteño con la Terminal de Cruceros y suma una nueva alternativa de transporte para vecinos y visitantes.

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El nuevo tramo comenzó a funcionar el sábado 5 de septiembre y operar los sábados, domingos y feriados, entre las 9 y las 18. El servicio incorpora una nueva cabecera en la avenida Don Pedro de Mendoza y Alfredo L. Palacios y agrega 13 paradas al recorrido.

¿Cómo es el nuevo recorrido del Bus Eléctrico hasta Caminito?

Con la modificación inaugurada el fin de semana, el EBus llega hasta Colón Fábrica, ubicada a pocos metros de Caminito. El tramo extendido suma paradas sobre la avenida Don Pedro de Mendoza y conecta el área turística de La Boca con la Terminal de Cruceros.

Entre las nuevas estaciones se encuentran Wenceslao Villafañe y avenida Almirante Brown; avenida Almirante Brown y Brandsen; avenida Almirante Brown y Gregorio Aráoz de Lamadrid; avenida Don Pedro de Mendoza y avenida Almirante Brown; avenida Don Pedro de Mendoza y Palos; avenida Don Pedro de Mendoza y Rocha; y la nueva cabecera ubicada en avenida Don Pedro de Mendoza y Alfredo L. Palacios.

El servicio mantiene su funcionamiento habitual durante la semana entre Parque Lezama y la Terminal de Cruceros, mientras que la extensión hacia Caminito tiene el esquema especial de sábados, domingos y feriados, de 9 a 18.

Desde el 1 de agosto, el boleto del Bus Eléctrico tiene un valor de $ 887,99. El pago puede realizarse con tarjetas de débito o crédito y también mediante celulares que cuenten con tecnología NFC.

La ampliación se suma a otras modificaciones aplicadas durante 2026. En enero, el recorrido había sido extendido hasta Retiro, con ocho nuevas paradas y una cabecera en la Terminal de Cruceros. En marzo, además, se incorporó la conexión con la Usina del Arte, también en La Boca.