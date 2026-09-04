Las Islas Malvinas son causa de disputa entre Argentina y Reino Unido hace décadas. Fueron ocupadas por los británicos en 1833 y, desde entonces, son reivindicadas por los gobiernos argentinos ante organismos internacionales como parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

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Dónde quedan las Islas Malvinas: mapa y ubicación del territorio histórico que reclama la Argentina

Las Islas Malvinas se ubican en el océano Atlántico Sur, dentro de la plataforma continental sudamericana, y forman parte del territorio argentino. Se trata de un archipiélago que integra la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En concreto, las Islas están rodeadas por el mar Argentino y se encuentran a 464 kilómetros al este del continente, siendo el Cabo Guardián, en la provincia de Santa Cruz, el punto continental más cercano.

Además, el archipiélago se sitúa a 341 kilómetros al noreste de la isla de los Estados, a 1.080 kilómetros al oeste de las islas Georgias del Sur y a 940 kilómetros al norte de la isla Elefante, en el continente antártico. De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la ubicación confirma que las Malvinas no constituyen un territorio aislado, sino que se integran plenamente a la plataforma continental argentina. Ese es uno de los grandes argumentos geográficos y jurídicos centrales que sostiene el reclamo de soberanía de la Argentina.

Por qué la ubicación es clave en el reclamo argentino

La proximidad geográfica de las Malvinas al continente sudamericano, sumada a su pertenencia a la plataforma continental argentina, constituye uno de los fundamentos históricos y geográficos que la Argentina utiliza para sostener su reclamo ante las Naciones Unidas, organismo que reconoce la existencia de una disputa de soberanía pendiente de resolución entre ambos países. La cartografía oficial, con las islas integradas, es una herramienta central para visualizar el territorio reclamado.

El reclamo de la soberanía sobre las islas es reconocido desde 1965 por la comunidad internacional. En ese año, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2065 y reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido con la invitación a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica y definitiva. A eso se sumaron posteriores pronunciamientos de organismos regionales, como la Organización de los Estados Americanos y el Mercosur, que han acompañado reiteradamente el reclamo argentino. Sin embargo, Reino Unido continúa con ratificando su soberanía sobre el archipiélago.