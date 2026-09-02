Dónde queda la Isla de los Estados, el punto más cercano a las Islas Malvinas: mapa y ubicación

La Isla de los Estados es uno de los sitios más australes del territorio argentino. Se trata de la isla más clave y estratégica para la soberanía de Argentina, ya que es la más próxima a las Islas Malvinas.

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Dónde queda la Isla de los Estados: la ubicación exacta en el mapa

La Isla de los Estados se encuentra en el extremo oriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, de la cual está separada por el Estrecho de Le Maire, un pasaje marítimo de aproximadamente 30 kilómetros de ancho conocido por sus fuertes corrientes y condiciones climáticas adversas. En concreto, pertenece al departamento y a la ciudad de Ushuaia, y fue declarada Reserva Provincial Ecológica, Histórica y Turística, con acceso restringido a expediciones autorizadas desde esa ciudad.

En detalle, la isla tiene una extensión de 65 kilómetros de largo, con un ancho que tiene entre 16 kilómetros y 500 metros en su parte más angosta. Su relieve es montañoso, ya que constituye la prolongación de la Cordillera de los Andes, con picos y numerosos cuerpos de agua dulce que llevan a que haya cascadas y arroyos.

A qué distancia está de Malvinas: por qué es un punto estratégico

Las Islas Malvinas se ubican a 341 kilómetros al noreste de la Isla de los Estados, lo que la convierte en el punto de referencia territorial argentino más cercano a las islas. Esta cercanía fue históricamente señalada en los mapas y documentos oficiales porque refuerza los argumentos vinculados a la proximidad geográfica del archipiélago con el territorio continental argentino.

La Isla de los Estados es el punto más cercano a las Islas Malvinas y se encuentra en Tierra del Fuego

Además, la Isla de los Estados fue, durante diferentes períodos históricos, un punto de referencia para la navegación en el Atlántico Sur. Allí se emplazó, en 1884, el Faro de San Juan de Salvamento, construido durante la Expedición al Atlántico Sur comandada por Augusto Lasserre, que además dio origen a una estación de salvataje y, posteriormente, a un presidio militar.

Actualmente, el sitio cuenta con un destacamento de la Armada Argentina de manera permanente en el Apostadero Naval Comandante Luis Piedra Buena, que se encarga de transmitir información meteorológica para la seguridad de la navegación en la zona. Su ubicación y cercanía la convierten en un punto de relevancia estratégica y simbólica dentro de la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur.